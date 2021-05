Altmünsters Bürgermeisterin kandidiert erneut

Eli­sa­beth Feicht­in­ger ist von ihrer Par­tei vor kur­zen offi­zi­ell zur Spit­zen­kan­di­da­tin in Alt­müns­ter gewählt wor­den. Seit ihrem Wahl­er­folg vor 6 Jah­ren hat sich eini­ges in Alt­müns­ter getan. Mit dem damals ange­kün­dig­ten fri­schen Wind sind wich­ti­ge Pro­jek­te ver­wirk­licht und vie­le Ver­bes­se­run­gen für die Bevöl­ke­rung umge­setzt wor­den.

Tat­kräf­ti­ge Unter­stüt­zung hat sie dabei nicht nur von ihrem SPÖ-Team erhal­ten. Durch ihre offe­ne und trans­pa­ren­te Art konn­te sie oft auch par­tei­über­grei­fend wich­ti­ge Pro­jek­te zur Umset­zung brin­gen. So wur­de zB. das Hoch­was­ser­schutz­pro­jekt Aurach mit einem Volu­men von 6 Mio. € gestar­tet, das alters­ge­rech­te Woh­nen in Neu­kir­chen oder das Jun­ge Woh­nen im ehe­ma­li­gen Schle­cker­haus in Alt­müns­ter errich­tet.

Für eine Umfah­rungs­lö­sung der B145 sind auch ent­schei­den­de, wei­te­re Schrit­te erfolgt. Nach den drei Info­ver­an­stal­tun­gen wird auf den Abschluss­be­richt des Lan­des OÖ gewar­tet, mit wel­chem die genaue Rich­tung für eine best­mög­li­che Lösung auf­ge­zeigt wer­den soll.

„Auch künf­tig war­ten wich­ti­ge Auf­ga­ben auf uns. Mit Mut, Hart­nä­ckig­keit und Krea­ti­vi­tät wer­den wir die­se meis­tern, damit sich unse­re Markt­ge­mein­de wei­ter­hin gut ent­wi­ckelt.“ blickt Bür­ger­meis­te­rin Eli­sa­beth Feicht­in­ger moti­viert in die Zukunft.

Foto: F. Feicht­in­ger