Bad Ischl wird zur Läufer*innen-Hochburg

#badisch­l­lae­uft

Nor­ma­ler­wei­se ste­hen sie selbst an der Start­li­nie, jetzt haben sie aber die Sei­te gewech­selt und geben den Start­schuss für eine Lauf­se­rie, die es in sich hat. Andre­as Pfandlbau­er und Peter See­ba­cher, zwei Aus­dau­er­sport­ler mit klin­gen­den Namen in der Lauf­sze­ne, laden unter #badisch­l­lae­uft Brei­ten- und Leistungssportler*innen zu drei Ver­an­stal­tun­gen in die Kai­ser­stadt ein. Mit einem Berg‑, Trail- und Stra­ßen­lauf bie­ten die bei­den einen Mix, der eines ver­eint: Spaß an der Bewe­gung, Moti­va­ti­on für eine akti­ve­re Frei­zeit­ge­stal­tung und den Aus­tausch der Lauf­com­mu­ni­ty.

Alle drei Ver­an­stal­tun­gen wer­den unter den jeweils gül­ti­gen Bedin­gun­gen in enger Abstim­mung mit den Behör­den durch­ge­führt. Krö­nen­den Abschluss fin­det die Suche nach dem ers­ten Bad Isch­ler Lauf-Kai­ser­paar powe­red by Vil­la Sei­lern Vital Resort unter allen Breitensportler*innen dann Ende Sep­tem­ber.

Auch OÖLV-Prä­si­dent Gün­ther Weid­lin­ger, der Öster­reich bei vier Olym­pi­schen Spie­len ver­trat, konn­ten die bei­den von ihrer Idee begeis­tern. So gab es vom oö. Lan­des­ver­band gleich den Zuschlag für zwei Lan­des­meis­ter­schaf­ten in Bad Ischl. Weid­lin­ger ist zuver­sicht­lich, dass die traum­haf­te Gegend und die tol­le Atmo­sphä­re in der Stadt vie­le ambi­tio­nier­te Läufer*innen in das Salz­kam­mer­gut locken wer­den. „Das neue OK-Team hat sich viel vor­ge­nom­men“, erklärt Weid­lin­ger, „denn mit der Aus­rich­tung der Lan­des­meis­ter­schaf­ten im Berg­lauf und Halb­ma­ra­thon liegt die Lat­te für die zwei Neo-Orga­ni­sa­to­ren hoch.“

Den wirt­schaft­li­chen Aspekt bei Sport­ver­an­stal­tun­gen hat Robert Ober­frank, Bezirks­stel­len­lei­ter der WKO Gmun­den, im Fokus. „Die Mög­lich­keit für Sport­ak­ti­vi­tä­ten spielt eine immer grö­ßer wer­den­de Rol­le in der Tou­ris­mus­bran­che. Im Salz­kam­mer­gut kön­nen wir die bes­ten Vor­aus­set­zun­gen dafür bie­ten — ob es nun um Wasser‑, Alpin‑, Rad- oder Lauf­sport geht“, ist WK-Bezirks­stel­len­lei­ter Robert Ober­frank über­zeugt. Die Land­schaft bie­tet per­fek­te Rah­men­be­din­gun­gen. Auch mit dem WIFI Bad Ischl trägt man die­sem Trend Rech­nung. So ste­hen Diplom­lehr­gän­ge zum Moun­tain­bike-Gui­de, zum geprüf­ten Wan­der- und Schnee­schuh­füh­rer oder zum Can­yo­ning-Gui­de auf dem Pro­gramm.

Bgmin Ines Schil­ler und der Geschäfts­füh­rer des Tou­ris­mus­ver­bands Bad Ischl, Ste­phan Köhl, freu­en sich über das Enga­ge­ment der bei­den Lauf­sport­ler. „Die tol­le Arbeit von Sigi Lem­me­rer und sei­nem Team in den letz­ten Jah­ren wird nun wei­ter­ge­tra­gen und liegt in pro­fes­sio­nel­len Hän­den“, sind die bei­den zufrie­den. Für Schil­ler steht „#badisch­l­lae­uft“ auch für einen Neu­start bei Ver­an­stal­tun­gen, die nach den coro­na-beding­ten Absa­gen im letz­ten Jahr end­lich wie­der mög­lich sein wer­den.

So., 13. Juni 2021 – 25. BAD ISCHL SPAR­KAS­SE BERG­LAUF (OÖLM Berg­lauf)

Sa., 31. Juli 2021 – 3. BAD ISCHL RE/MAX VOIGAS17

Sa., 25. Sep­tem­ber 2021 – 20. BAD ISCH­LER RE/MAX KAI­SER­LAUF (OÖLM – Halb­ma­ra­thon)

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen: https://www.kaiserlauf.at/badischllaeuft/