Batterie in Arbeitsgerät explodiert

Eine 40-Jäh­ri­ge aus dem Bezirk Gmun­den war am 12. Mai 2021 gegen 15:35 Uhr mit Rei­ni­gungs­ar­bei­ten in einem Fir­men­ge­bäu­de in Stey­rer­mühl beschäf­tigt. Da sie Pro­ble­me mit ihrer Arbeits­ma­schi­ne, einer hand­ge­führ­ten Boden­scheu­er-/Saug­ma­schi­ne, hat­te, öff­ne­te sie das Bat­te­rie­fach der Maschi­ne.

Just in die­sem Moment und aus bis­lang unge­klär­ter Ursa­che explo­dier­te dabei ein Teil von einer der bei­den ver­bau­ten 12V-Bat­te­rien. Durch die Explo­si­on erlitt die 40-Jäh­ri­ge Ver­let­zun­gen unbe­stimm­ten Gra­des und wur­de in das Salz­kam­mer­gut-Kli­ni­kum Vöck­la­bruck ein­ge­lie­fert.

Quel­le: LPD OÖ