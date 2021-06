Die Jungsommelier Prüfung ist sicher kein Spaziergang

An den Tou­ris­mus­schu­len ist man stolz auf die Leis­tun­gen der 21 ange­tre­te­nen Kandidat*innen

„Gera­de heu­er war die­se Zusatz­aus­bil­dung eine ganz beson­de­re Her­aus­for­de­rung“ meint Diplom­som­me­lier Gün­ter Gader­bau­er, der die 21 moti­vier­ten Jung­tou­ris­ti­ker in die Welt des Wei­nes ein­ge­führt hat. Trotz aller stren­ger Coro­na-Sicher­heits­vor­schrif­ten muss­te die­se Aus­bil­dung in Prä­senz abge­hal­ten wer­den, was zu vie­len Abend­sit­zun­gen und frei­wil­li­gem Unter­richt am Wochen­en­de geführt hat – aber sen­so­ri­sche Fähig­kei­ten müs­sen „live“ geschult und trai­niert wer­den!

„Wein zu ver­kos­ten, das klingt für den Außen­ste­hen­den viel­leicht ganz spa­ßig“ erläu­tert Gün­ter Gader­bau­er, „ist aber letzt­lich eine hoch­pro­fes­sio­nel­le Her­aus­for­de­rung und echt har­te Arbeit“. Trotz aller Schwie­rig­kei­ten war es eine Freu­de, mit den ange­hen­den Wein­ex­per­ten zu arbei­ten, sie haben einen tol­len Ein­satz gezeigt und viel Frei­zeit ein­ge­bracht, um sich inten­siv mit öster­rei­chi­schen, wie auch inter­na­tio­na­len Wei­nen zu beschäf­ti­gen.

Zur Prü­fung muss­te eine Wein­kar­te erar­bei­tet wer­den, die jeder­zeit in einem Restau­rant ein­ge­setzt wer­den könn­te. Die sen­so­ri­sche Prü­fung stellt gro­ße Her­aus­for­de­run­gen an Auge, Nase und Geschmacks­sinn, die wich­tigs­ten Reb­sor­ten müs­sen blind ver­kos­tet, erkannt und fach­kun­dig beschrie­ben wer­den.

Die vino­phi­le Jury bestand aus Mike Stö­rin­ger, Bar­chef im KuK-Hof­beisl zu Ischl, Dipl. Päd. Mar­lies Eben­füh­rer-Nah­mer und Schul­lei­ter MMag. Dr. Schnee­ber­ger, sie war mit den gezeig­ten Leis­tun­gen sehr zufrie­den, meh­re­re Schü­le­rin­nen haben neben dem Jung­som­me­lier sogar auch noch die Jung­bar­kee­per­prü­fung abge­legt.

Man freut sich mit Jas­min Stampfl, Horst Wag­ner, Johan­nes Aschau­er, Miri­am Grab­ner und Michae­la Stangl, die einen aus­ge­zeich­ne­ten Erfolg errei­chen konn­ten, dazu kom­men stol­ze 12 gute Erfol­ge. Allen frisch zer­ti­fi­zier­ten Jung­som­me­liers herz­li­chen Glück­wunsch und wei­ter viel Freu­de bei der Beschäf­ti­gung mit dem uralten Kul­tur­gut Wein.

Foto: TS-Eben­füh­rer-Nah­mer