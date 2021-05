Floriani mal ganz anders

Auf­grund der Pan­de­mie hat man sich heu­er bei der FF- Aurach­kir­chen für einen klei­nen Rah­men für die Abhal­tung der Flo­ria­ni­fei­er ent­schie­den.

Vor der Übung hat man mit Pater Samu­el, der Mit­glied der Feu­er­wehr ist, eine kur­ze Feld­mes­se gefei­ert, er seg­ne­te die neu­en Gerät­schaf­ten, Hel­me aber auch die Mit­glie­der. Tortz des klei­nen Rah­men, war es eine sehr wür­de­vol­le Fei­er im Krei­se der Feu­er­wehr­mit­glie­der.

“Der Zusam­men­halt in unse­rer Feu­er­wehr ist mir sehr wich­tig, wir haben auch in die­sem schwie­ri­gen Jahr alle an einem Strang gezo­gen. Mir war es wich­tig, dass wir zusam­men an unse­re ver­stor­be­nen Kame­ra­den den­ken und bei einer klei­nen Feld­mes­se die­se Gemein­schaft wür­dig fei­ern”, so Kom­man­dant HBI Robert Mir­la­cher.

Foto: pri­vat