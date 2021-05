Hohe Auszeichnung für Diakon Rudolf Schrödl

In Wür­di­gung der Ver­diens­te, die sich Dia­kon Rudolf Schrödl durch sei­nen dia­ko­na­len Dienst in der Pfar­re Traun­kir­chen und dar­über hin­aus erwor­ben hat, ernann­te ihn Bischof Man­fred Scheu­er zum Geist­li­chen Rat.

Sei­ne Dia­kon­wei­he hat­te Dia­kon Schrödl am 4. Novem­ber 2006, seit­dem ist er ehren­amt­lich in Traun­kir­chen in der Seel­sor­ge tätig. Die Schwer­punk­te von Dia­kon Schrödl sind Begräb­nis­se, Hoch­zei­ten und Tau­fen. Jah­re­lang waren auch die Jugend­ar­beit und die Firm­vor­be­rei­tung ein gro­ßes Betä­ti­gungs­feld von Rudolf Schrödl. Ein gro­ßes Anlie­gen ist ihm die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Traun­kir­chen, wo er seit April 2007 als Feu­er­wehr­ku­rat tätig ist.

Als wich­ti­gen Teil sei­ner Auf­ga­ben sieht er die Beglei­tung der Kin­der und der Päd­ago­gin­nen im Kin­der­gar­ten Traun­kir­chen bei den kirch­li­chen Fes­ten und Fei­ern. Immer wie­der ist er auch in der Volks­schu­le bei Got­tes­diens­ten und Schul­fei­ern tätig.

Seit dem Jahr 2008 ist Rudolf Schrödl als Not­fall­seel­sor­ger im Kri­sen­in­ter­ven­ti­ons­team Gmun­den tätig. Dort steht er Men­schen in beson­ders tra­gi­schen Augen­bli­cken zur Sei­te. Seit 2010 ist Dia­kon Schrödl auch Bezirks­ko­or­di­na­tor für alle Feu­er­weh­ren im Bezirk Gmun­den, um Feu­er­wehr­leu­te nach belas­ten­den Ein­sät­zen zu betreu­en.

„Mei­ne wich­tigs­te Auf­ga­be sehe ich in der Beglei­tung von Men­schen in schwie­ri­gen Lebens­pha­sen, die einen nahen Ange­hö­ri­gen ver­lo­ren haben, die uner­war­tet schwer erkran­ken, Men­schen die durch eine Tren­nung in Lebens­kri­sen gera­ten und Men­schen die sich ent­täuscht, aus wel­chem Grund auch immer, von der Kir­che abge­wen­det haben.“, erklärt Dia­kon Schrödl.

Die Gemein­de Traun­kir­chen gra­tu­lier­te Dia­kon Schrödl und bedank­te sich für sei­ne wert­vol­le Arbeit. „Im Namen der Gemein­de Traun­kir­chen dan­ke ich Dia­kon Rudi für sei­nen gro­ßen Ein­satz und sein Enga­ge­ment. Er ist eine gro­ße Stüt­ze in unse­rer Gemein­de.“, dankt Bür­ger­meis­ter Chris­toph Schragl gemein­sam mit Vize­bür­ger­meis­ter Andre­as Moser.

Foto: pri­vat