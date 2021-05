immer mehr Menschen auf Caritas-Hilfe angewiesen

Ger­lin­de P., allein­er­zie­hen­de Mut­ter von zwei Kin­dern, hat­te mit ihrem Teil­zeit­job im Gast­ge­wer­be immer ihr Aus­kom­men. Durch Coro­na wur­de sie arbeits­los. Auch der Vater der Kin­der ist finan­zi­ell von Coro­na betrof­fen und es kam immer wie­der zu Zah­lungs­pro­ble­men bei den Ali­men­ten. Obwohl sie sehr spar­sam lebt, kann sie Son­der­aus­ga­ben wie Strom­jah­res­rech­nun­gen oder Klei­dung nicht mehr bezah­len. In ihrer Ver­zweif­lung wand­te sie sich an die Cari­tas-Sozi­al­be­ra­tung in Vöck­la­bruck, wo sie Unter­stüt­zung erhielt. Die­se „ers­te Hil­fe“ ist in Coro­na-Zei­ten wich­ti­ger denn je und dank der Spen­den mög­lich, um die bei der Haus­samm­lung ehren­amt­li­che Mit­ar­bei­te­rIn­nen aus den Pfar­ren im Bezirk Vöck­la­bruck bit­ten.

„Die Coro­na-Kri­se hat gezeigt, dass bei ohne­hin nied­rig bezahl­ten Jobs, ein Arbeits­platz­ver­lust die Men­schen an die Gren­zen ihrer Exis­tenz bringt. Nur mehr mit 55 Pro­zent des Ver­diensts über die Run­den zu kom­men ist vor allem für Allein­ste­hen­de, Allein­er­zie­hen­de oder kin­der­rei­che Fami­lie ein Ding der Unmög­lich­keit“, erklärt Gün­ther Fischin­ger von der Cari­tas-Sozi­al­be­ra­tungs­stel­le Vöck­la­bruck. Ger­lin­de P. bezieht Arbeits­lo­sen­geld und die Auf­zah­lung der Sozi­al­hil­fe. Weil seit der Reform der Sozi­al­hil­fe die Wohn­bei­hil­fe ange­rech­net wird, wer­den ihr vom eigent­li­chen Anspruch 240,50 Euro abge­zo­gen. Was für sie eine gro­ße finan­zi­el­le Ein­bu­ße ist. Obwohl Frau P. äußerst spar­sam ist, kann sie Son­der­aus­ga­ben aktu­ell nicht bewäl­ti­gen. Die Cari­tas hat des­halb die Strom­ab­rech­nung über­nom­men, sie mit Lebens­mit­tel- und Beklei­dungs­gut­schei­nen für die Kin­der ver­sorgt.

2020: Unter­stüt­zung für 288 Erwach­se­ne und 253 Kin­der aus dem Bezirk Vöck­la­bruck

„Ins­ge­samt haben wir im Vor­jahr 170 Frau­en, 118 Män­ner und 253 mit­be­trof­fe­ne Kin­der unter­stützt“, sagt Cari­tas-Mit­ar­bei­ter Gün­ther Fischin­ger. „Die Dank­bar­keit der Men­schen, denen wir schnell und unbü­ro­kra­tisch hel­fen, ist berüh­rend. Man­che von ihnen ken­nen die Cari­tas nur des­halb, weil sie selbst frü­her gespen­det haben. Das zeigt, wie schnell es gehen kann, dass man von einem auf den ande­ren Tag nicht mehr weiß, wie es wei­ter­geht“, sagt der Cari­tas-Mit­ar­bei­ter.

Ob jemand Anspruch auf die Cari­tas-Hil­fe hat, wird anhand der Ein­kom­mens- und Aus­ga­ben­si­tua­ti­on genau geprüft. Gemein­sam wird ein lang­fris­ti­ger Weg aus der Kri­se erar­bei­tet. Als „ers­te Hil­fe“, um eine aku­te Not­si­tua­ti­on zu über­brü­cken, geben die Cari­tas-Mit­ar­bei­te­rIn­nen Lebens­mit­tel- und Beklei­dungs­gut­schei­ne aus. Wenn erfor­der­lich, wer­den auch Zuschüs­se zu Hei­zung- oder Strom­rech­nun­gen gewährt. Außer­dem hel­fen die Mit­ar­bei­te­rIn­nen den Betrof­fe­nen, ver­schie­de­ne sozi­al­recht­li­che Ansprü­che gel­tend zu machen. Ober­ös­ter­reich­weit wur­den im Jahr vor der Pan­de­mie (2019) 10.981 Per­so­nen von der Cari­tas unter­stützt. Im ver­gan­ge­nen Jahr waren es 12.204 Men­schen, inklu­si­ve der im sel­ben Haus­halt leben­den mit­un­ter­stütz­ten Fami­li­en­mit­glie­der. Das sind 11 Pro­zent mehr armuts­be­trof­fe­ne Men­schen, die auf die Hil­fe der Cari­tas ange­wie­sen waren.

Hel­fen Sie mit einer Spen­de bei der Haus­samm­lung

Die Cari­tas-Not­hil­fe in den Sozi­al­be­ra­tungs­stel­len funk­tio­niert nur dank der Spen­den, die groß­teils bei der Haus­samm­lung ein­ge­nom­men wer­den. Frei­wil­li­ge Mit­ar­bei­te­rIn­nen der Pfar­ren gehen dabei von Tür zu Tür oder hin­ter­las­sen einen Haus­samm­lungs-Erlag­schein im Post­kas­ten. Die­ses Geld kommt aus­schließ­lich der Hil­fe für Men­schen in Ober­ös­ter­reich zugu­te – und sichert das Bestehen von Cari­tas-Ein­rich­tun­gen wie zum Bei­spiel den zwölf Sozi­al­be­ra­tungs­stel­len, dem „Haus für Mut­ter und Kind“, dem „Kri­sen­woh­nen“, sechs „Lern­ca­fés“, in denen Kin­der kos­ten­los Lern­för­de­rung erhal­ten, und dem „Help-Mobil“, einer medi­zi­ni­schen Not­ver­sor­gung für Obdach­lo­se in Linz.

Foto: Cari­tas