Junge Ischlerin holt sich Führung im Salzburger Jugendsommercup

Beim Auf­takt des Salz­bur­ger Jugend­som­mer­cups in Elix­hau­sen konn­te sich die jun­ge Isch­le­rin „Mit­zi“ Marie Strau­bin­ger auf ihrer Stu­te Bai­leys 10 die Füh­rung sichern.

„Da mei­ne Stu­te erst fünf Jah­re alt ist und weder ich noch sie zuvor bei einem Tur­nier star­ten konn­ten, woll­ten wir eigent­lich nur Tur­nier­er­fah­rung sam­meln und schau­en ob sie über­haupt ins Vier­eck hin­ein­geht. Die frem­de Umge­bung und der Rum­mel kön­nen jeden Baum oder das Rich­ter­häus­chen plötz­lich extrem gru­se­lig wer­den las­sen. Dass mei­ne Bai­leys trotz des schlech­ten Wet­ters und hef­ti­gem Wind so gelas­sen und ner­ven­stark durch die Prü­fun­gen geht, war eine gro­ße Über­ra­schung für mei­ne Trai­ne­rin Michae­la Erhart und mich. Die Kon­kur­renz ist stark aber wir wer­den nicht schla­fen und flei­ßig wei­ter­trai­nie­ren für die nächs­ten Cup — Bewer­be.“, freut sich die 15jährige Schü­le­rin des BRG Bad Ischl.

Am 29. Mai wird Mit­zi in Bad Ischl an den Start gehen, um wei­te­re Erfah­run­gen für die kom­men­den Bewer­be sam­meln zu kön­nen.

Foto: Dres­s­ur­team Erhart