Kontrollierte Selbsttests in Altmünster

Mon­tag und Mitt­woch kann man im Pfarr­saal Alt­müns­ter kon­trol­lier­te Selbst­tests durch­füh­ren.

Das Test­ergeb­nis ist für 48 Stun­den gül­tig und ist als Aus­druck, Bestä­ti­gung via SMS oder Email erhält­lich.

Seit Mitt­woch, 19. Mai kann man in Alt­müns­ter kon­trol­lier­te Selbst­tests durch­füh­ren. Jeden Mon­tag von 15.00 bis 18.00 Uhr und jeden Mitt­woch von 8.00 bis 11.00 Uhr besteht im Pfarr­saal Alt­müns­ter die Mög­lich­keit sich auf eine Covid-19-Infek­ti­on tes­ten zu las­sen. Das nega­ti­ve Test­ergeb­nis ist für 48 Stun­den gül­tig, und man erhält eine Bestä­ti­gung als Aus­druck oder digi­tal als SMS oder Email.

„Es freut mich, dass die Test­stra­ße nach dem Gemein­de­rats­be­schluss so schnell umge­setzt wer­den konn­te. Ein herz­li­cher Dank an die Gemein­de-Mit­ar­bei­te­rIn­nen für das gro­ße Enga­ge­ment“, so Alt­müns­ters Bür­ger­meis­te­rin Eli­sa­beth Feicht­in­ger. Die zusätz­li­che Test­mög­lich­keit ist ent­schei­dend für den unkom­pli­zier­ten und siche­ren Ablauf der Locke­rungs­schrit­te.

Foto: Markt­ge­mein­de Alt­müns­ter