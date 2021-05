Ein 79-jäh­ri­ger Pen­sio­nist kam ges­tern bei Forst­ar­bei­ten in Ampfl­wang ums Leben.

Am 3. Mai 2021 war der Mann mit dem Trak­tor in stei­lem Gelän­de tätig. Sei­ne Ehe­frau fand ihn gegen 18:45 Uhr in der Nähe sei­nes Trak­tors leb­los am Boden lie­gend und alar­mier­te die Ret­tung. Die Ret­tungs­kräf­te konn­ten jedoch nur noch den Tod des Man­nes fest­stel­len. Die Fami­lie des Ver­un­glück­ten wur­de vom Kri­sen­in­ter­ven­ti­ons­team des Roten Kreu­zes betreut.

Quel­le: LPD OÖ