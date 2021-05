Motorrad kollidierte frontal mit Klein-Lkw

Ein 54-jäh­ri­ger Wie­ner fuhr am 25. Mai 2021 kurz nach 14 Uhr mit sei­nem Motor­rad auf der L539, Thalg­au­stra­ße Rich­tung Mond­see. Im Gemein­de­ge­biet von St. Lorenz kam er in einer star­ken Rechts­kur­ve auf die Gegen­fahr­bahn und stieß fron­tal gegen den ent­ge­gen­kom­men­den Klein-Lkw, gelenkt von einem 51-Jäh­ri­gen aus dem Bezirk Vöck­la­bruck. Der Wie­ner erlitt Ver­let­zun­gen unbe­stimm­ten Gra­des und wur­de mit dem Not­arzt­hub­schrau­ber Chris­to­pho­rus 6 in das UKH Salz­burg gebracht.