Muttertag Pensionistenverband

Gera­de im Früh­ling, wo alles blüht und gedeiht, freu­ten sich auch immer die Mit­glie­der des Ohls­dor­fer Pen­sio­nis­ten­ver­ban­des auf Aus­flü­ge und Fei­ern. So fin­det nor­mal in der Woche um den Mut­ter­tag eine mit viel Lie­be gestal­te­te Mut­ter­tags­fei­er statt, wo natür­lich auch der Chor des PV die Fei­er umrahm­te und alle Müt­ter ein Geschenk erhal­ten.

“Wir haben uns heu­er über­legt, wie wir den­noch den vie­len Mamas eine Freu­de berei­ten kön­nen. Im Vor­stand haben wir beschlos­sen, dass wir ein Geschenk für alle Frau­en vor­be­rei­ten, wel­ches von den Gebiets­be­treue­rIn­nen per­sön­lich nach Hau­se gebracht wird”, so Obfrau des PV Ohls­dorf.

Vize­bür­ger­meis­te­rin Ines Mir­la­cher betei­lig­te sich an der Vor­be­rei­tung und besuch­te eben­so eini­ge der Mit­glie­der an der Haus­tür. “Die Freu­de ist gera­de in die­sen Zei­ten groß, wenn man ein paar Wor­te wech­seln kann, auch ich hab mich über die­se Akti­on sehr gefreut, im Mut­ter­tags­sa­ckerl waren ein Blu­men­stock und ein paar Köst­lich­kei­ten für die See­le”, so Mir­la­cher.

Ein Dank an alle, die in ganz Ohls­dorf die Mit­glie­der des Pen­sio­nis­ten­ver­ban­des besucht haben und sich da und dort Zeit für ein klei­nes “Haustür­plau­scherl” nah­men.

Foto: pri­vat