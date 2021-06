Neues von der Wildtierstation

Wenn sich Fuchs und Reh „Gute Nacht“ sagen

Nor­ma­ler­wei­se sagen sich Fuchs und Hase Gute Nacht, aber nicht so im Aurach­tal: Ein Fuchs, ein Bam­bi und ein Stein­bock sind neue Gäs­te in der Wild­tier­sta­ti­on.

LIFA – ein weib­li­cher nor­di­scher Name und bedeu­tet Leben – ist ein Reh­kitz und kam mit einem zar­ten Alter von 14 Tagen aus Kuchl bei Salz­burg. Dort wur­de sie lei­der von einem Hund ange­fal­len und erlitt durch den Angriff schwers­te Kopf­ver­let­zun­gen. Durch die Ver­mitt­lung einer ortan­säs­si­gen Tier­ärz­tin, kam das Bam­bi zu den Pro­fis in die Wild­tier­sta­ti­on. Gabi Kaar freut sich: „Dr. Hecht und Mag. Stot­ter von der Tier­kli­nik Cum­ber­land haben höchst­pro­fes­sio­nel­le Arbeit geleis­tet, um dem armen Hascherl ein Über­le­ben zu sichern!“ Lifa hat sich schon gut erholt und wird bis zur Aus­wil­de­rung im Früh­ling 2022 im Reh­ge­he­ge gesund­ge­pflegt.

BEL­LA ist ein Stein­bock­mäd­chen; ihre Mut­ter ist kurz nach der Geburt erkrankt und schluss­end­lich gestor­ben. Eben­so die Schwes­ter von Bel­la. Sie stammt aus einer Grup­pe, die sich in einem rie­si­gen Gehe­ge, eines auf­ge­las­se­nen Stein­bruchs in der Nähe befin­den. In die Wild­tier­sta­ti­on kam sie im Alter von 4 Tagen und wur­de mit dem Fläsch­chen auf­ge­zo­gen. Nun ist sie bereits im Reh­ge­he­ge bei Lifa und darf dort­blei­ben, bis sie wie­der in die Grup­pe inte­griert wird.

Ein beson­de­res Schick­sal hat LOLA, ein 3 Wochen altes Fuchs­mäd­chen durch­ge­macht: Sie wur­de in Mond­see von Arbei­tern ver­letzt in einem Lawi­nen­zaun gefun­den. Von der Mut­ter weit und breit kei­ne Spur. Die Arbei­ter haben das Tier aus dem Netz geschnit­ten und Kathi Jeli­nek vom TSV Tier­see­len­hoff­nung in Fran­ken­burg infor­miert. Da man dort momen­tan kei­nen Platz für Wild­tie­re hat, kam das Wild­tier nach Reindl­mühl in die Obhut von Gabi Kaar. Wenn sie sich von der Ver­let­zung des Hin­ter­fu­ßes erholt hat, wird sie im Herbst in einem Natur­park im Bezirk Vöck­la­bruck aus­ge­wil­dert.

„Es ist immer wie­der schön zu sehen, wie sich mei­ne Schütz­lin­ge erho­len und dann gesund die Frei­heit genie­ßen dür­fen“ schwärmt die Pfle­ge­mut­ter Gabi. Daher ist man immer wie­der auf der Suche nach Paten, um die Kos­ten der Pfle­ge zu mini­mie­ren; momen­tan suchen drei weib­li­che Reh­kit­ze noch einen tier­lie­ben­den Paten.

Bericht und Fotos: Wil­fried Fischer