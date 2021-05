Persönlich gestärkt auf dem Arbeitsmarkt bestehen

Vöck­la­bruck. Angst vor dem Ver­lust des Arbeits­plat­zes, lau­fend Absa­gen auf Bewer­bungs­schrei­ben, … bei der­ar­ti­gen Pro­ble­men unter­stüt­zen die Bera­te­rin­nen von SUP­PORT. Die­se Ser­vice­ein­rich­tung für Men­schen mit Behin­de­rung rich­tet sich an jene, die Pro­ble­me auf dem Arbeits­markt haben oder befürch­ten. „Vor­wie­gend tele­fo­nisch, aber auch per Video­schal­tung ist unser Coa­ching sehr stark nach­ge­fragt“, so SUP­PORT-Lei­te­rin und Bera­te­rin Chris­ti­ne Fischer.

Die Fol­gen der aktu­el­len Kri­se wir­ken auf Pro­ble­me von Men­schen mit gesund­heit­li­chen Beein­träch­ti­gun­gen oder chro­ni­schen Erkran­kun­gen wie ein Brenn­glas: Einer­seits besteht Sor­ge um die eige­ne Gesund­heit, weil vie­le Per­so­nen aus der Ziel­grup­pe der Risi­ko­grup­pe ange­hö­ren, ande­rer­seits hat sich durch die ange­spann­te Arbeits­markt­la­ge die Sor­ge um den Arbeits­platz ver­stärkt oder es ist ein Wie­der­ein­stieg ver­sagt geblie­ben. Zudem haben Men­schen mit gesund­heit­li­chen Ein­schrän­kun­gen gene­rell beson­de­re Her­aus­for­de­run­gen und Anpas­sun­gen zu bewäl­ti­gen. „Wenn vor die­ser her­aus­for­dern­den Zeit das sozia­le Umfeld nicht gut auf­ge­stellt war, führt das nun zu einer mas­si­ven Gefähr­dung der ohne­hin schon ange­spann­ten psy­chi­schen und men­ta­len Sta­bi­li­tät“, so Ingrid Röss­ler, Bera­te­rin von SUP­PORT Vöck­la­bruck.

Klä­rung und Sta­bi­li­sie­rung

Fol­ge­rich­tig kon­zen­trie­ren sich die Bera­tungs­schwer­punk­te im SUP­PORT-Coa­ching sowohl auf die ganz­heit­li­che per­sön­li­che Situa­ti­on als auch auf die Her­aus­for­de­run­gen im beruf­li­chen Kon­text. „Zu Beginn unse­rer Coa­ching-Leis­tun­gen erhe­ben wir mit den Betrof­fe­nen die Ist-Situa­ti­on und defi­nie­ren gemein­sam eine Ziel­ver­ein­ba­rung. Kla­re Zie­le ver­stär­ken die Kräf­te, die gebün­delt wer­den sol­len, damit der nächs­te Schritt gelin­gen kann.“, so Chris­ti­ne Fischer.

Wei­ters leis­tet SUP­PORT wich­ti­ge Auf­klä­rungs­ar­beit durch fach­li­che Infor­ma­tio­nen und Bera­tung und erbringt „Hil­fe durch Selbst­hil­fe“. Die Bera­te­rin­nen zei­gen auf, unter­stüt­zen, infor­mie­ren, ver­mit­teln, sta­bi­li­sie­ren und hel­fen, sodass Betrof­fe­ne die not­wen­di­gen nächs­ten Schrit­te selbst tun kön­nen. „Es ist ein wich­ti­ger Lern­pro­zess für die Men­schen, die unser Coa­ching besu­chen, ihre eige­nen Inter­es­sen wie­der eigen­mäch­tig, selbst­ver­ant­wort­lich und selbst­be­stimmt zu ver­tre­ten.“, so Chris­ti­ne Fischer. „Oft­mals grei­fen Betrof­fe­ne aber lei­der erst spät auf Unter­stüt­zung zurück. Dann hat sich die per­sön­li­che Situa­ti­on bereits deut­lich zuge­spitzt. Um dies zu ver­hin­dern ist es sinn­voll, recht­zei­tig Hil­fe anzu­neh­men.“ Der Erfolg gibt SUP­PORT recht, denn trotz der ange­spann­ten Arbeits­markt­la­ge konn­te im Vor­jahr zahl­rei­chen betrof­fe­nen Men­schen gehol­fen wer­den.

Kos­ten­los und ver­trau­lich

Bera­tung & Coa­ching bei OÖZIV SUP­PORT ist kos­ten­los, ver­trau­lich und fach­kun­dig. Das Ser­vice wird in Vöck­la­bruck (Mühl­bach­gas­se 7), Ried (Kel­ler­gas­se 2), und im Bezirk Gries­kir­chen (nach Ter­min­ver­ein­ba­rung) vor Ort ange­bo­ten. Die Bera­tun­gen kön­nen aktu­ell tele­fo­nisch, per Video­schal­tung oder mit ent­spre­chen­den Sicher­heits­vor­keh­run­gen auch per­sön­lich in unse­ren Bera­tungs­stel­len erfol­gen.

Foto: OÖZIV