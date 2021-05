Saisonstart für Gmundner Keramik-Flohmärkte

Auf­takt wird am 29. Mai sein. Danach wird bis ein­schließ­lich Sep­tem­ber wie­der an jedem letz­ten Sams­tag des Monats der belieb­te Gmund­ner Kera­mik­floh­markt statt­fin­den. Rund 30 pri­va­te Stand­le­rin­nen und Stand­ler bie­ten dabei alte Gmund­ner Kera­mik, gebrauch­tes Geschirr aus Por­zel­lan oder Stein­gut, aber auch Kera­mik-Skulp­tu­ren und –Zier­ge­gen­stän­de an.

Wer sel­ber einen Stand betrei­ben möch­te, wen­de sich an den Ver­ein zur För­de­rung euro­päi­scher Kera­mik­künst­ler (Eva Fürt­bau­er, 07612/794–406, eva.fuertbauer@gmunden.ooe.gv.at)!

Der Kera­mik­floh­markt fin­det jeweils von 9 – 13 Uhr auf dem Rat­haus­platz statt. Ein­zi­ge Aus­nah­me: beim Töp­fer­markt geht er auf dem Markt­platz über die Büh­ne.

Ter­mi­ne: 29. 5. / 26. 6. / 31. 7. / 28. 8. (Markt­platz) / 25. 9.

Foto: Stadt­ge­mein­de Gmun­den