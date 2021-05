Schnelles Wasser für SVV Schwimmer auf Linzer Gugl

In den ver­schie­dens­ten Dis­zi­pli­nen konn­ten sich die SVV Schwim­mer an den letz­ten bei­den Wochen­en­den mit ande­ren Akti­ven der ober­ös­ter­rei­chi­schen Ver­ei­ne mes­sen. Neben den OÖ Schü­ler­mann­schafts- und Schü­ler­mehr­la­gen­meis­ter­schaf­ten am 01.05., folg­ten eine Woche danach gleich die OÖ Lan­des­meis­ter­schaf­ten über die Lan­gen Stre­cken. Mit vie­len star­ken Leis­tun­gen schaff­ten die SVV Talen­te auch meh­re­re Male den Sprung auf das Podest.

Für die Gesamt­wer­tung der Schü­ler­wett­kämp­fe galt es für jeden Ein­zel­nen, über 50 m Schmet­ter­ling, 100 m Brust, 200 m Rücken, 400 m Frei­stil und 200 m Lagen zu über­zeu­gen und soge­nann­te FINA-Punk­te zu sam­meln, die die Leis­tung im Ver­gleich zum aktu­el­len Welt­re­kord bewer­ten.

Die Mäd­chen waren dabei in der Wer­tung nicht zu tren­nen. In der Gesamt­wer­tung der Jahr­gän­ge 2010–2021, beleg­ten Maria Maak, Sophie Burg­stal­ler und Jana Sun die Plät­ze 3 bis 5. Die Ket­te bei den 12-jäh­ri­gen führ­te Fin­ja Zim­mer­mann mit Sil­ber an, dicht gefolgt von Anna Lea Fische­re­der und Azra Dau­to­vic auf dem drit­ten und vier­ten Rang. Den Teamer­folg kom­plet­tier­ten Mat­tea Ste­ti­na, Timea Leit­ner und Tara Aigner mit schnel­len Zei­ten. Gesamt bedeu­te­te die­se star­ke Team­leis­tung die Sil­ber­me­dail­le in der Schü­ler-Mann­schafts­wer­tung!

Bei den Jungs räum­te Silas Schnei­der kräf­tig ab, in 4 von 5 Dis­zi­pli­nen blieb er sieg­reich, und somit sicher­te er sich im Jahr­gang 2009 Gold in der Gesamt­wer­tung. Sein gleich­alt­ri­ger Team­kol­le­ge Maxi­mi­li­an Pickl durf­te sich über Bron­ze freu­en, wäh­rend Her­bert Motz in der Klas­se Jg. 2010–2021 mit der Ble­cher­nen ganz knapp am Podest vor­bei­schramm­te.

Eine Woche spä­ter ging es genau­so erfolg­reich wei­ter — die­ses Mal über 400 m Lagen, 800 m und 1500 m Frei­stil, sowie für die Jün­ge­ren 200 m Lagen und 400 m Frei­stil.

Dass er auch über die­se Stre­cken der Schnells­te ist, bewies ein­mal mehr Silas Schnei­der mit drei­mal Gold über 400 m und 800 m Frei­stil, sowie 200 m Lagen in der AK11/12. Schwes­ter Zoe Schnei­der über­zeug­te mit zwei Bron­ze­nen in der AK 13/14 (800 m Frei­stil und 400 m Lagen). Je län­ger des­to bes­ser — lau­tet wohl das Mot­to von Sophie Burg­stal­ler (Jg. 2010, AK11/12), die Rang 3 über 400 m, und Rang 2 über 800 m Frei­stil erkämpf­te. Jakob Ste­ti­na stei­ger­te sich im Ver­gleich zu sei­ner alten per­sön­li­chen Best­zeit aus 2019 um über 2 Minu­ten über 1500 m Frei­stil — und die­se Leis­tung wur­de prompt mit Bron­ze belohnt.

Foto: pri­vat