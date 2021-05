Sprengung nach Felssturz in Steinbach am Attersee

Am 03. Mai 2021 um 15:00 Uhr hat in Wei­ßen­bach beim Fels­sturz unter­halb des Schober­steins eine Fels­spren­gung statt­ge­fun­den. Ab 4. Mai 2021 wird der Hang geräumt, Seil­sper­ren mon­tiert und 200 Stück Pan­zer­sper­ren am Hang ange­bracht. Zeit­gleich wird mit der Stra­ßen­sa­nie­rung der B152 begon­nen mit anschlie­ßen­der Asphal­tie­rung. Vor­aus­sicht­li­che Fer­tig­stel­lung Ende Mai 2021, heißt es sei­tens der Gemein­de.

Die B152 ist nach wie vor für Auto­fah­rer, Moped­fah­rer, Fahr­rad­fah­rer und Fuß­gän­ger bis auf wei­te­res gesperrt. Die Gemein­den Stein­bach und Weyregg sind nur groß­räu­mig über die B151 — See­wal­chen — Schörf­ling erreich­bar. Der Orts­teil Wei­ßen­bach und das Wei­ßen­bach­tal sind über Unter­ach erreich­bar, heißt es aus der Gemein­de wei­ter.