Stadtgemeinde schafft wieder positiven Rechnungsabschluss

In der letz­ten Gemein­de­rats­sit­zung, am Diens­tag, 27. April 2021, konn­te dem Gemein­de­rat erneut ein posi­ti­ver Rech­nungs­ab­schluss 2020 zur Beschluss­fas­sung vor­ge­legt wer­den. Ein­stim­mig wur­de die­ser von allen Frak­tio­nen ver­ab­schie­det.

Eine Gegen­über­stel­lung der lau­fen­den Geba­rung, das heißt ohne Inves­ti­tio­nen, ste­hen Erträ­ge von € 31.212.707,41 Auf­wän­den von € 30.507.143,97 gegen­über und erge­ben ein Net­to­er­geb­nis von € 705.563,44. Nach Zuwei­sung bzw. Ent­nah­me von Haus­halts­rück­la­gen, ergibt sich ein leich­tes Minus von € 60.108,81. Der Ergeb­nis­haus­halt ist jedoch mit­tel­fris­tig aus­ge­gli­chen.

Dies und die Stei­ge­rung der liqui­den Mit­tel sowie das posi­ti­ve Net­to­ver­mö­gen der Stadt erge­ben ein nach­hal­ti­ges Haus­halt­gleich­ge­wicht und stel­len der Stadt­ge­mein­de Laa­kir­chen finan­zi­ell ein gutes Zeug­nis aus. „Trotz der schwie­ri­gen wirt­schaft­li­chen Lage, die sich natür­lich auch auf­grund weni­ger Ein­nah­men von Kom­mu­nal­steu­er und Abga­ben­er­trags­an­tei­len auf die Gemein­den stark aus­wirkt, haben wir es geschafft einen posi­ti­ven Rech­nungs­ab­schluss zu erstel­len. Wir sind sozu­sa­gen mit einem blau­en Auge davon­ge­kom­men“, so der Lei­ter der Finanz­ab­tei­lung Mag. Jörg Kempt­ner.

Erfreu­lich ist auch, dass die Schul­den wei­ter abge­baut wur­den und die geplan­ten Inves­ti­tio­nen durch Rück­la­gen und lau­fen­de Über­schüs­se gedeckt wer­den kön­nen. Auch die pro Kopf Ver­schul­dung der Stadt­ge­mein­de sinkt ste­tig. „In Zei­ten wie die­sen ist eine umsich­ti­ge Bud­get­po­li­tik wich­ti­ger denn je. Eine Balan­ce zwi­schen spar­sa­men Umgang mit Steu­er­gel­dern und wich­ti­gen Inves­ti­tio­nen in die Zukunft zu fin­den, ist eine wich­ti­ge Auf­ga­be, die wir in der Poli­tik zu erfül­len haben“, so der Bür­ger­meis­ter Ing. Fritz Feicht­in­ger.

Foto: pri­vat