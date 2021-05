Starke Stimme für die Senioren im Bezirk Vöcklabruck!“

Senio­rin­nen und Senio­ren als poli­ti­sche Grö­ße

Bei den kom­men­den Landtags‑, Gemein­de­rats- und Bür­ger­meis­ter­wah­len im Herbst 2021, sind die Senio­ren, also die Genera­ti­on 60+, eine poli­ti­sche Grö­ße, wie sie es noch nie gewe­sen sind! Ihr Anteil am Gesamt­wäh­ler­po­ten­ti­al steigt stark an. Im Bezirk Vöck­la­bruck wer­den nach der­zei­ti­ger Pro­gno­se 102.300 Bür­ge­rin­nen und Bür­ger im Herbst wahl­be­rech­tigt sein, bei einer Gesamt­be­völ­ke­rung von 138.400 Per­so­nen.

Davon gehö­ren 33.500 der Genera­ti­on 60+ an, dies ent­spricht einem Anteil von 32,7 % der Wäh­le­rin­nen und Wäh­ler im Bezirk Vöck­la­bruck. Das sind so vie­le, wie noch nie in der Geschich­te des Lan­des. Der Ober­ös­ter­reich-Wert für den Senio­ren­an­teil (Durch­schnitt aller Bezir­ke) liegt bei 33,3 %. Von den ca. 1,1 Mil­lio­nen Wäh­le­rin­nen und Wäh­ler gehö­ren somit 370.000 der Genera­ti­on 60+ in Ober­ös­ter­reich an. Ober­ös­ter­reich wird im Herbst 2021 laut der­zei­ti­ger Bevöl­ke­rungs­pro­gno­se ca. 1,5 Mil­lio­nen Ein­woh­ner zäh­len und davon wer­den 1,1 Mil­lio­nen wahl­be­rech­tigt sein.

Gro­ße Chan­ce für die Ober­ös­ter­rei­chi­sche Volks­par­tei

Die­se Struk­tur der Wahl­be­rech­tig­ten (gro­ßer Senio­ren­an­teil) ist tra­di­tio­nell eine gro­ße Chan­ce für die Volks­par­tei, auch für die sozi­al­de­mo­kra­ti­sche Par­tei. Die­se bei­den Par­tei­en haben tra­di­tio­nell einen höhe­ren Wäh­ler­an­teil bei den älte­ren Wäh­lern. Dies geht auch aus Nach­wahl­ana­ly­sen des SORA-Insti­tuts nach den letz­ten Natio­nal­rats­wahl ein­deu­tig her­vor. Dazu kommt noch eine Beson­der­heit. Die Wahl­be­tei­li­gung liegt bei der Genera­ti­on 60+ spür­bar höher als bei den jun­gen Wäh­ler­grup­pen.

Die­se Chan­cen will der OÖ Senio­ren­bund als poli­ti­scher Inter­es­sens­ver­tre­ter der Genera­ti­on 60+ gut nüt­zen:

— Durch star­ke Kan­di­da­ten in allen Wahl­krei­sen

— Durch ein star­kes Senio­ren­pro­gramm bei der kom­men­den Land­tags­wahl, das der­zeit unter Betei­li­gung der Senio­rin­nen und Senio­ren erar­bei­tet wird

— Durch eine kur­ze, aber inten­si­ve Prä­sen­ta­ti­on von Pro­gramm und Kan­di­da­ten vor den Land­tags- und Gemein­de­rats­wah­len

Senio­ren­bund-Kan­di­da­ten in mög­lichst allen Gemein­den

„Was die Wäh­ler­po­ten­tia­le anlangt, gilt natür­lich für die Gemein­de­rats- und Bür­ger­meis­ter­wah­len in den ober­ös­ter­rei­chi­schen Gemein­den, das­sel­be wie für die Land­tags­wah­len. Auch in den Gemein­den stel­len wir ein Drit­tel der Wäh­le­rin­nen und Wäh­ler.“, stellt der Obmann des OÖ Senio­ren­bun­des LH a.D. Dr. Josef Püh­rin­ger klar.

„Daher wol­len wir auch in allen Gemein­den als Senio­ren­bund auf der ÖVP-Lis­te kan­di­die­ren und zwar zumin­dest mit einem Kan­di­da­ten an wähl­ba­rer Stel­le. Der Senio­ren­bund ver­fügt über genü­gend akti­ve, enga­gier­te und inter­es­sier­te Senio­ren, die für die Funk­ti­on eines Gemein­de­ra­tes oder einer Gemein­de­rä­tin bes­tens geeig­net sind.“, defi­niert Püh­rin­ger das Ziel des OÖ Senio­ren­bun­des.

Püh­rin­ger hebt her­vor, dass ein neu­er Blick auf die Senio­rin­nen und Senio­ren drin­gend not­wen­dig sei. „Um die Senio­rin­nen und Senio­ren muss man sich nicht nur sor­gen und sie schüt­zen – sie wol­len vor allem aktiv mit­ge­stal­ten und mit­be­stim­men. Das Bild der Senio­rin­nen und Senio­ren hat sich in den letz­ten Jah­ren gewal­tig ver­än­dert. Es braucht einen Para­dig­men­wech­sel. Bei Senio­rin­nen und Senio­ren reden wir nicht von den enten­füt­tern­den Per­so­nen im Park, son­dern von selbst­be­stimm­ten Men­schen, die einen enor­men Bei­trag für die Gesell­schaft leis­ten und mit ihrer Erfah­rung in den poli­ti­schen Gre­mi­en Vie­les bewe­gen kön­nen“, so der Lan­des­ob­mann.

„Natür­lich ver­tre­ten auch Jün­ge­re die Anlie­gen und Inter­es­sen der älte­ren Bevöl­ke­rung sehr gut, aber der Blick­win­kel auf ein zu lösen­des Pro­blem ist von einem 40-Jäh­ri­gen anders, als von einem 70-Jäh­ri­gen. Die Orts­grup­pen des OÖ Senio­ren­bun­des ver­fü­gen über genü­gend geeig­ne­te Kan­di­da­tin­nen und Kan­di­da­ten, des­halb ist es uns ein Anlie­gen, dass sie auch die Mei­nung der Genera­ti­on 60+ an der rich­ti­gen Stel­le ver­tre­ten kön­nen“, argu­men­tiert Püh­rin­ger.

Neu­er Blick auf die Senio­ren ist essen­ti­ell

Dem Bezirks­ob­mann Bgm a.D. Mag. Wil­helm Auzin­ger ist es ein beson­de­res Anlie­gen den Blick auf die Senio­rin­nen und Senio­ren zu ver­än­dern. „Senio­rin oder Seni­or zu sein bedeu­tet nicht, schutz- und hilfs­be­dürf­tig zu sein, son­dern selbst­stän­dig und aktiv am Leben teil­zu­neh­men. Ob als För­de­rer der Wirt­schaft oder als fes­te Säu­le des Ehren­am­tes – die über 60-Jäh­ri­gen leis­ten in vie­len Berei­chen einen wich­ti­gen Bei­trag — auch in Vöck­la­bruck.

Des­halb möch­ten wir als größ­te Senio­ren­or­ga­ni­sa­ti­on des Lan­des die Leu­te auf die­ses nicht­zu­tref­fen­de Kli­schee auf­merk­sam machen und sie eines Bes­se­ren beleh­ren.“, so Auzin­ger. „Mit sei­nen Akti­vi­tä­ten, Ver­an­stal­tun­gen und orga­ni­sier­ten Rei­sen bie­tet der Senio­ren­bund für alle Senio­rin­nen und Senio­ren ein anspre­chen­des Pro­gramm – sowohl für den 62-Jäh­ri­gen wie auch den 89-Jäh­ri­gen.“, weist der Bezirks­ob­mann auf das Pro­gramm der Senio­ren­or­ga­ni­sa­ti­on hin.

Bera­tungs­schwer­punkt des OÖ Senio­ren­bun­des im Mai

Um den Sprung in die Pen­si­on best­mög­lich zu meis­tern und sich beim Steu­er­aus­gleich bares Geld zurück­ho­len zu kön­nen, bie­tet der OÖ Senio­ren­bund gemein­sam mit dem ÖAAB im Mai eine Bera­tungs­rei­he — quer über das Land ver­teilt — an. „Auch beim Pen­si­ons­an­tritt ist es wich­tig, gut vor­be­rei­tet zu sein. Fra­gen wie — Wann kann ich in Pen­si­on gehen? Wo und bis wann muss ich mei­nen Pen­si­ons­an­trag stel­len? Was ist im Vor­hin­ein alles zu erle­di­gen? Was ist bei Redu­zie­rung der Arbeits­zeit zu beach­ten? – stel­len sich kurz vor dem Pen­si­ons­an­tritt unwei­ger­lich. Als größ­te Senio­ren­or­ga­ni­sa­ti­on des Lan­des möch­ten wir den Men­schen beim Über­gang in die Pen­si­on zur Sei­te ste­hen.“, weist Ebner ins­be­son­de­re auf die Bera­tung zum Pen­si­ons­an­tritt hin.

In den letz­ten Wochen und Mona­ten hat der OÖ Senio­ren­bund zudem eine Bro­schü­re für den Pen­si­ons­an­tritt erstellt. Neben sach­li­chen Infor­ma­tio­nen, die für den Über­tritt in die Pen­si­on rele­vant sind, wer­den dar­in auch Aspek­te wie der Pen­si­ons­schock oder das Poten­zi­al der neu­en Frei­zeit ange­spro­chen. Die­se Bro­schü­re kann kos­ten­los bei den Bezirks­ob­leu­ten oder der Lan­des­ge­schäfts­stel­le des OÖ Senio­ren­bun­des (Tel.: 0732/775311; E‑Mail: office@ooe-seniorenbund.at) ange­for­dert wer­den.

„Aber auch beim Steu­er­aus­gleich kann man ohne­hin nicht genug infor­miert sein. Jahr für Jahr wer­den meh­re­re Mil­lio­nen Euros an zu viel bezahl­ten Steu­ern beim Finanz­amt lie­gen gelas­sen. Mit der Arbeit­neh­mer­ver­an­la­gung kön­nen Tei­le der Steu­ern zurück­ge­holt wer­den. Um alle mög­li­chen Berei­che beim Steu­er­aus­gleich gel­tend machen zu kön­nen, bedarf es fach­män­ni­scher Bera­tung. Genau die­se Bera­tung stellt der OÖ Senio­ren­bun­des gemein­sam mit dem ÖAAB bei dem dies­jäh­ri­gen Bera­tungs­schwer­punkt im Mai kos­ten­los zur Ver­fü­gung!“, appel­liert Ebner sich zu viel bezahl­te Steu­ern vom Finanz­amt zurück­zu­ho­len.

Ter­mi­ne in der Nähe von Vöck­la­bruck:

Pön­dorf 06.05.2021 17–19 Uhr, Gemein­de Pön­dorf, Pön­dorf 5

Ott­nang 10.05.2021 17–19 Uhr, Pfar­re Ott­nang, Haupt­str. 14

Vöck­la­bruck 17.05.2021 17–19 Uhr, ÖVP-Büro, Ferd. Öttl — Str. 14

St. Georgen/A. 18.05.2021 17–19 Uhr, Markt­ge­mein­de­amt, St. Georgen/A., Atter­gaus­tr. 21

Gmun­den 19.05.2021 17–19 Uhr, WKOÖ Bezirks­stel­le Gmun­den, Mil­ler-von-Aich­holz-Str. 50

Kirch­dorf 25.05.2021 17–19 Uhr, ÖVP-Büro, Kal­va­ri­en­berg­str. 2

Mond­see 25.05.2021 17–19 Uhr, Markt­ge­mein­de­amt Mond­see, Markt­platz 14

Foto: OÖ Senio­ren­bund