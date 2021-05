Über die hohe Kunst des Täuschens

Lean­der Fischer liest live aus dem OKH Vöck­la­bruck

Das OKH lädt am 20. Mai herz­lich zur nächs­ten Live­stream-Lesung mit dem 1992 in Vöck­la­bruck gebo­re­nen Autor und Gewin­ner des Öster­rei­chi­schen Debüt­prei­ses 2020 Lean­der Fischer ein. Auf die Zuschaue­rIn­nen war­tet ein text­ge­wal­ti­ger Abend, der in die hohe

Kunst des Flie­gen­fi­schens ein­taucht.

Der Ich-Erzäh­ler Sie­gi Heehr­mann hat am Mozar­te­um stu­diert, es aber trotz bes­ter Aus­sich­ten nicht zu einer Kar­rie­re als Solist gebracht. Statt­des­sen ver­schlägt es ihn als Musik­leh­rer ins Umland von Gmun­den, wo er sich mehr und mehr von sei­ner Frau und den zwei Söh­nen

ent­frem­det. Sei­ne gan­ze Auf­merk­sam­keit gilt nun dem Fischen. Genau­er gesagt dem Flie­gen­bin­den, das ihm Ernstl – ein Säu­fer aber auch eine Kory­phäe auf die­sem Gebiet – lehrt.

Die Flucht wird zur Sucht, der sich Sie­gi schluss­end­lich Tag und Nacht hin­gibt. Der heu­te in Wien leben­de Autor beschreibt dabei über meh­re­re Sei­ten die kleins­ten Details des Flie­gen­bin­dens und prä­sen­tiert sich mit sei­nem fast 800 Sei­ten star­ken Debüt­ro­man „Die

Forel­le“ als wort­ge­wal­ti­ger Schrift­stel­ler.

Die Lesung wird auf dem OKH-You­Tube-Kanal live über­tra­gen, beginnt um 19:00 Uhr und ist kos­ten­los genieß­bar. Wer den Ver­ein den­noch mit einem Unter­stüt­zungs­ti­cket unter die Arme grei­fen möch­te, kann dies eben­falls tun. Beim anschlie­ßen­den Buch­ge­spräch kön­nen über

den Chat Fra­gen an den Autor gestellt wer­den und wird eine Aus­ga­be des Buchs ver­lost.

Alle nähe­ren Infor­ma­tio­nen sind via www.okh.or.at zu fin­den.