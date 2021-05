Vöcklabrucker Schwimmer eröffnen Freiluftsaison souverän

Das Wet­ter war am ver­gan­ge­nen Pfingst­wo­chen­en­de noch nicht 100 Pro­zent auf den ers­ten Schwimm-Frei­luft­be­werb der Sai­son ein­ge­stellt — das 48. Int. Swim­ci­ty Wels Mee­ting ging mit recht fri­schen Tem­pe­ra­tu­ren, und eini­gem an Regen über die Büh­ne. Die 23 SVV-Schwim­mer lie­ßen sich von die­sen Wet­ter­ka­prio­len aller­dings ganz und gar nicht beein­dru­cken, und jag­ten einen Erfolg nach dem ande­ren.

Mehr als 36 Ver­ei­ne, sogar aus Deutsch­land, Tsche­chi­en und Slo­we­ni­en, waren an die­sem Wochen­en­de mit 548 Akti­ven nach Wels ange­reist. Die Abwick­lung von knapp 2400 Starts in zwei Tagen unter Ein­hal­tung aller gel­ten­den Covid19 Bestim­mun­gen, bedeu­te­ten eine orga­ni­sa­to­ri­sche Meis­ter­leis­tung sei­tens des Ver­an­stal­ters, dem Wel­ser Turn­ver­ein!

Zu jedem Platz auf dem Podest, erziel­te Silas Schnei­der in der Schü­ler II Klas­se, bzw. im Jg. 2009, die dazu­ge­hö­ri­ge Anzahl an Medail­len. So sieg­te der 12-jäh­ri­ge über 100 m Rücken, und errang wei­ters die Sil­ber­me­dail­le über 50 m Rücken, sowie 100 m Brust. Den Bron­zerang ergat­ter­te Silas über 50 m Frei­stil, 50 m Brust und 100 m Frei­stil.

Die, um ein Jahr jün­ge­re Maria Maak, zeig­te eben­falls stark auf, in dem sie zwei­mal Rang 3 über 50 m Rücken und 50 m Schmet­ter­ling Im Jg. 2010 erschwamm. Mit der undank­ba­ren Ble­cher­nen zeig­te sie über die 50 m Frei­stil noch ein­mal deut­lich auf!

Ein beson­ders span­nen­des Ren­nen, gab es über die 4 x 50 m Lagen der Mäd­chen zu ver­fol­gen. Mit einer star­ken Gesamt­leis­tung plat­zier­ten sich Maria Maak, Tara Aigner, Anna Lea Fische­re­der und Timea Leit­ner auf dem her­vor­ra­gen­den drit­ten Rang!

Für Final­teil­nah­men sorg­te ein­mal mehr Yorik Anzen­gru­ber, der sich sowohl über die 50 m Frei­stil als auch 50 m Schmet­ter­ling einen Platz im heiß umkämpf­ten Fina­le sicher­ten. Nach Rang 8 im Fina­le über die Frei­stil­stre­cke, ging es im Schmet­ter­lings­fi­na­le sehr heiß her. Yorik schwamm zum her­vor­ra­gen­den 6. Platz — es fehl­ten jedoch nur knap­pe 3 Zehn­tel auf das Podest!

Die Gesamt-Mann­schafts­leis­tung run­de­ten zahl­rei­che erziel­te per­sön­li­che Best­zei­ten, sowie meh­re­re geknack­te Limits für die anste­hen­den Ö Staats‑, Junio­ren- und Schü­ler­meis­ter­schaf­ten ab!