Volkshilfe verteilt Äpfel und fordert am „Tag der Arbeitslosen“ Maßnahmen

Die Ent­wick­lung am Arbeits­markt ist noch immer besorg­nis­er­re­gend. Am AMS Gmun­den waren mit Ende März 2345 Men­schen als arbeits­su­chend vor­ge­merkt. Mit der Akti­on „Mich hat´s erwischt“ zeig­te sich die Volks­hil­fe am Tag der Arbeits­lo­sen am 30. April mit die­sen Men­schen soli­da­risch.

Beson­ders hart trifft es jene Men­schen, die schon zuvor für wenig Ein­kom­men hart gear­bei­tet haben: Frau­en, Men­schen mit Migra­ti­ons­hin­ter­grund und Beschäf­tig­te über 50 Jah­re. „Wer­den die­se Men­schen arbeits­los, müs­sen sie mit 55 Pro­zent und damit nur etwas mehr als der Hälf­te ihres bis­he­ri­gen Ein­kom­mens das Aus­lan­gen fin­den“, erklärt Fritz Feicht­in­ger als Vor­sit­zen­der der Volks­hil­fe Salz­kam­mer­gut. Das durch­schnitt­li­che Arbeits­lo­sen­geld lie­ge für die­se Men­schen gera­de mal bei 980 Euro pro Monat. Das för­de­re Armut und füh­re zu dra­ma­ti­schen Situa­tio­nen, die bis zum Woh­nungs­ver­lust rei­chen kön­nen. „Als Volks­hil­fe for­dern wir daher anläss­lich des Tages der Arbeits­lo­sen eine Erhö­hung des Arbeits­lo­sen­gel­des auf 70 Pro­zent“, so Feicht­in­ger.

Aus­deh­nung des Job-Restart-Pro­gram­mes

Wei­ters for­dert die Volks­hil­fe Salz­kam­mer­gut von der Ober­ös­ter­rei­chi­schen Lan­des­re­gie­rung, dass sie ihr Job-Restart-Pro­gramm auf gemein­nüt­zi­ge Orga­ni­sa­tio­nen im Gesund­heits- und Sozi­al­be­reich aus­dehnt. Die­ses Pro­gramm sieht für gewinn­ori­en­tier­te Betrie­be eine ein­jäh­ri­ge För­de­rung der Lohn­kos­ten in der Höhe von ca. 72 Pro­zent vor, bei Kom­mu­nen liegt die­se bei zir­ka 86 Pro­zent.

„Die Volks­hil­fe ist bereit, einen wert­vol­len Bei­trag zur Bekämp­fung der pan­de­mie­be­ding­ten Arbeits­lo­sig­keit zu leis­ten. Zur Schaf­fung zusätz­li­cher Arbeits­plät­ze ist aber eine För­de­rung wie bei den Kom­mu­nen not­wen­dig. Die Bedin­gun­gen des kom­mu­na­len Job-Restart-Pro­gram­mes müs­sen daher auf den gemein­nüt­zi­gen Sek­tor aus­ge­dehnt wer­den“, for­dert Fritz Feicht­in­ger.

Foto: guetlc