Weltklassesportler in der Eishalle

Nach dem gro­ßen Erfolg im letz­ten Früh­jahr hat Skate Aus­tria erneut die Gmund­ner Eis­hal­le für den gesam­ten Mai und Juni gemie­tet. Vor­ran­gig kön­nen alle Sport­ler des Eli­te­ka­ders trai­nie­ren, alle frei­blei­ben­den Trai­nings­ein­hei­ten kön­nen und wer­den auch von allen ande­ren Eis­kunst­läu­fern mit Trai­nings­frei­ga­be gem. §3 Z6 (Spit­zen­sport) genutzt. Die stren­gen Covid-19-Maß­nah­men müs­sen peni­bel ein­ge­hal­ten wer­den, u.a. muss für jede Trai­nings­ein­heit ein nega­ti­ver Coro­na­test nach­ge­wie­sen wer­den.

An den Wochen­en­den wer­den jeweils „Impuls­ta­ge“ für Ein­zel­läu­fer, Eis­tän­zer, Paa­re und Syn­chron­eis­lauf mit inter­na­tio­nal renom­mier­ten Trai­ner aus Cana­da, Bel­gi­en, Deutsch­land und Ita­li­en abge­hal­ten. Ein Trai­ner­lehr­gang ergänzt das umfang­rei­che Pro­gramm.

Neben dem hei­mi­schen Welt­klas­se­paar Miri­am Ziegler/Severin Kie­fer sind auch die Bri­ti­schen Meis­ter und WM-Teil­neh­mer Zoe Jones/Christopher Boy­ad­ji für drei Wochen zu Gast in Gmun­den. Viel media­le Auf­merk­sam­keit erhielt Zoe Jones bei der dies­jäh­ri­gen WM bereits vor ihrem sport­li­chen Auf­tritt: Jones ist mit 41 Jah­ren dop­pelt so alt als so man­che Kon­kur­ren­tin und hat einen neun­jäh­ri­gen Sohn und 13-jäh­ri­ge Zwil­lings­töch­ter. Den­noch konn­te sich die mehr­fa­che bri­ti­sche Meis­te­rin im Ein­zel- und Paar­lauf mit ihrem Part­ner gegen die hei­mi­sche Kon­kur­renz durch­set­zen und ihr Land erneut bei der WM in Stock­holm ver­tre­ten.

Foto: Stadt­ge­mein­de Gmun­den