Altmünsters Bürgermeisterin macht sich wieder auf den Weg

Sie besucht in den kom­men­den Wochen per­sön­lich alle Haus­hal­te in Alt­müns­ter, Neu­kir­chen und Reindlmühl

„Nach die­ser her­aus­for­dern­den Zeit wie­der mei­nen Mit­bür­ge­rIn­nen zu begeg­nen und mit ihnen über ihre Wün­sche und Vor­stel­lun­gen für die Zukunft zu spre­chen“, dar­auf hat sich Eli­sa­beth Feicht­in­ger beson­ders gefreut. Tat­kräf­tig unter­stützt wird sie auf die­ser „gro­ßen Tour“ von ihrem Team, denn es gilt Anre­gun­gen und gute Ideen ent­we­der gleich in die Wege zu lei­ten oder ins Zukunfts­pro­gramm mit aufzunehmen.

Alle, die sie nicht zuhau­se errei­chen konn­te, sind herz­lich ein­ge­la­den zur Sprech­stun­de ins Gemein­de­amt zu kom­men oder per mail ihre Ideen, Wün­sche und Anre­gun­gen ein­zu­brin­gen. „Alt­müns­ters Zukunft wird von uns allen gemein­sam gestal­tet. Bei kon­tro­ver­sen The­men ist es wich­tig, vie­le Mei­nun­gen ein­zu­ho­len und den Men­schen die Mög­lich­keit zu geben Teil der Lösung zu sein“, betont die Bür­ger­meis­te­rin und hofft auf vie­le krea­ti­ve Ideen, damit sich Alt­müns­ter auch wei­ter­hin so gut entwickelt.

Foto: Eli­sa­beth Feichtinger