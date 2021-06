Ebenzweier Park bekommt neue Beleuchtung

Nach fast fünf Jah­ren Dun­kel­heit wird noch heu­er die Weg­be­leuch­tung im Alt­müns­te­r­er Eben­zwei­er Park erneu­ert. Um ein Zei­chen gegen die Licht­ver­schmut­zung zu set­zen kom­men moder­ne LED Lam­pen mit Nacht­ab­sen­kung zum Einsatz.

Mitt­ler­wei­le ist die Brand­ka­ta­stro­phe im Schloss Eben­zwei­er schon 5 Jah­re her. Im Zuge der Räu­mungs­ar­bei­ten der Brand­stel­le wur­den die Zulei­tun­gen zur Park­be­leuch­tung stark beschä­digt. Seit­dem ist es dun­kel im Eben­zwei­er Park. In den dar­auf­fol­gen­den Mona­ten und Jah­ren gab es immer wie­der Gesprä­che mit dem Land Ober­ös­ter­reich zur Abwick­lung der Instand­set­zung der Beleuch­tungs­an­la­ge. Das Land ist Eigen­tü­me­rin des Eben­zwei­er Parks.

In den letz­ten Wochen wur­de eine Eini­gung erzielt. Sei­tens des Lan­des wer­den die Kos­ten der Bau­ar­bei­ten und der Lam­pen über­nom­men. Die Markt­ge­mein­de Alt­müns­ter stellt für einige

Bau­ar­bei­ten, wie z.B. die Lei­tungs­ver­le­gung Per­so­nal zur Ver­fü­gung. Vor­aus­sicht­lich wird die Beleuch­tung bereits im Herbst 2021 in Betrieb genom­men. Betrei­ber der Anla­ge wird wieder

die Markt­ge­mein­de Alt­müns­ter sein.

Zei­chen gegen Lichtverschmutzung

„Mein Anlie­gen war es, die Beleuch­tungs­an­la­ge so rasch wie mög­lich zu erneu­ern und dabei auch die Licht­ver­schmut­zung so nied­rig wie mög­lich zu hal­ten. Es freut mich, dass das Land

OÖ die Instand­set­zung der Licht­an­la­ge umsetzt,“ so Bür­ger­meis­te­rin Eli­sa­beth Feicht­in­ger. Zum Ein­satz kom­men moder­ne LED Leuch­ten mit gere­gel­ter Nacht­ab­sen­kung. Ein wichtiges

Argu­ment der Gemein­de dabei war auch einen Bei­trag gegen die Licht­ver­schmut­zung im Hin­blick auf die Ster­nen­park­ge­mein­de zu leis­ten. Die ein­ge­setz­ten Leuch­ten ent­spre­chen den

neu­es­ten Anfor­de­run­gen der Licht­tech­nik und Energieeffizienz.

Foto: Markt­ge­mein­de Altmünster