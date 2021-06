Ein toller Tag in der Natur für die HLA Ebensee

Son­nen­schein, gute Lau­ne und eine herr­li­che Welt­erbe Land­schaft waren die Zuta­ten für einen gelun­ge­nen Aus­flug der drit­ten Klas­sen der HLA für Mode Eben­see nach Hall­statt. Nach einer lan­gen Zeit der Ent­beh­rung an schu­li­schen Akti­vi­tä­ten durch die Pan­de­mie war es am 01.06.2021 für die Klas­sen 3HMA und 3HMB erst­mals wie­der soweit, dass ein Wan­der­tag statt­fin­den konnte.

In Beglei­tung der bei­den Klas­sen­vor­stän­de und der Sport­leh­re­rin ging es bei abso­lu­tem Traum­wet­ter mit dem Zug nach Steeg, um von dort aus Rich­tung Hall­stät­ter­see los­zu­wan­dern. Der idyl­li­sche Ost­ufer­wan­der­weg war zwar eini­gen Schü­le­rin­nen bereits bekannt, jedoch konn­te die­se Tat­sa­che die gute Stim­mung kei­nes­wegs trü­ben. Nach knap­pen zwei Stun­den Geh­zeit war die Hal­te­stel­le „Hall­statt Bahn­hof“ erreicht. Im Anschluss mit der Fäh­re nach Hall­statt über­zu­set­zen war natür­lich für alle etwas Beson­de­res bei glit­zern­dem Was­ser und mit wun­der­schö­nem Blick auf den Welt­erbe Ort.

Da stellt sich die Fra­ge, was einen Aus­flug für Schü­le­rin­nen noch ein biss­chen attrak­ti­ver macht? Natür­lich die Tat­sa­che, dass man auch mal auf eige­ne Faust los­zie­hen darf! Also wur­den die Schü­le­rin­nen nach Ankunft in Hall­statt von ihren Begleit­per­so­nen los­ge­schickt, um die­sen ein­zig­ar­ti­gen Ort zu erkun­den und mit mög­lichst vie­len Fotos und Ein­drü­cken wie­der zu kom­men, was allen gro­ßen Spaß gemacht hat und mit tol­len Bil­dern doku­men­tiert wur­de. So viel Akti­vi­tät macht aber natür­lich auch hung­rig. Daher konn­te eine Ein­kehr mit köst­li­chem Mit­tag­essen den Besuch in Hall­statt bes­tens abschlie­ßen. Gut gelaunt und zufrie­den ging es danach wie­der an das ande­re Ufer des Hall­stät­ter­sees und mit dem Zug nach Eben­see zurück.

Foto: pri­vat