Exklusives Heimspiel im OKH Vöcklabruck

Ant Antic gibt Solo-Kon­zert auf der OKH-Terrasse

Das OKH lädt am 10. Juli herz­lich zum exklu­si­ven Solo-Kon­zert auf der Ter­ras­se mit dem aus Vöck­la­bruck stam­men­den Musi­ker und Pro­du­zen­ten Tobi­as Koett von „Ant Antic“. Auf das Publi­kum war­ten erns­te Fra­gen zur Infor­ma­ti­ons­flut, ver­packt in strah­len­de Popsongs.

Was macht das kon­stan­te Bom­bar­de­ment von Infor­ma­tio­nen und schlech­ten Nach­rich­ten mit uns? Mit die­ser Fra­ge setzt sich Tobi­as Koett in sei­nem zwei­ten Album „Good Vids, Vile Times“ inten­siv aus­ein­an­der und war damit im Ren­nen um den „bes­ten Sound“ bei den heu­ri­gen Ama­de­us Awards. Der heu­te in Ber­lin leben­de Musi­ker wuchs in einem musi­ka­li­schen Umfeld auf und hat­te so die Chan­ce, unter­schied­lichs­te Instru­men­te aus­zu­pro­bie­ren und zu ler­nen. Den auto­di­dak­ti­schen und spie­le­ri­schen Zugang hat sich Tobi­as Koett bis heu­te bewahrt. Für das Album hat er drei Jah­re an neu­en Sounds getüf­telt und die­se mit klas­si­schen Pop­song-Struk­tu­ren zusammengeführt.

Die Ver­an­stal­tung beginnt um 20:30 Uhr, Ein­lass ist ab 19:30 Uhr. Der Ein­tritt beträgt im Vor­ver­kauf 12 Euro, an der Abend­kas­sa 15 Euro bzw. 10 Euro als Jugend­ti­cket. 3G-Nach­weis und Regis­trie­rung sind erfor­der­lich. Wei­ter­füh­ren­de Infos sind via www.okh.or.at zu finden.

Foto: Erli Grünzweil