Fit durch den Sommer mit Bewegt im Park

Kos­ten­los, unver­bind­lich und ohne Alters­be­schrän­kung – das Kon­zept von Bewegt im Park hat sich bewährt und star­tet ab 14. Juni bereits zum sechs­ten Mal in ganz Öster­reich mit viel­fäl­ti­gen Fit­ness- und Bewegungseinheiten.

12 Wochen lang haben Sport- und Fit­ness­be­geis­te­re die Mög­lich­keit an einem Ange­bot der Initia­ti­ve „Bewegt im Park“ in ganz Öster­reich teil­zu­neh­men. Allei­ne durch die SPORT­UNI­ON wer­den in Ober­ös­ter­reich im Rah­men von 39 Kur­sen 468 Ein­hei­ten an 19 ver­schie­de­nen Stand­or­ten abge­hal­ten. Orga­ni­siert wer­den die­se von 22 SPORT­UNI­ON Ver­ei­nen. Dar­un­ter auch die Kur­se Body­work und HIIT-Inter­vall­trai­nin­g/­Pil­oxing der Sport­uni­on Altmünster.

„Wir freu­en uns schon auf den Start der Kur­se. Vor allem nach der lan­gen Sport­pau­se ist das gemein­sa­me Trai­nie­ren ein ech­ter Genuss und eine zusätz­li­che Moti­va­ti­on. Die Kulis­se eines Parks macht das Gan­ze dann noch­mal Beson­ders“, ist Obfrau Petra Groiß vol­ler Vorfreude.

Unkom­pli­ziert und einfach

Die Idee hin­ter „Bewegt im Park“ ist sim­pel: Jeder soll die Mög­lich­keit haben ein­fach und kos­ten­los an dem Bewe­gungs­pro­gramm teil­neh­men zu kön­nen. „Mich beein­druckt an der Koope­ra­ti­on zwi­schen dem Dach­ver­band der Sozi­al­ver­si­che­rungs­trä­ger und den Sport­dach­ver­bän­den, dass jeder Zugang zu pro­fes­sio­nel­len Sport­an­ge­bo­ten bekom­men – egal wel­ches Alter und wel­cher Fit­ness­le­vel. Bei dem Pro­jekt steht vor allem die Freu­de an der Bewe­gung und das Mit­ein­an­der im Vor­der­grund“, zeigt sich SPORT­UNI­ON Ober­ös­ter­reich-Prä­si­dent Franz Schie­fer­mair eben­falls begeistert.

Foto: pri­vat