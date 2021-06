FOOTBALL IN GMUNDEN IS BACK

Die ASKÖ Hau­ser Gmun­den Rams sind nach der lan­gen Zwangs­pau­se wie­der voll­stän­dig im Trai­nings­be­trieb. Die Kampf­mann­schaft ist bereits in den Vor­be­rei­tun­gen für die am 28. August begin­nen­de AFL Divi­si­on III Saison.

Mit eini­gen Ände­run­gen im Vor­stand so wie im Coa­ching Staff, berei­ten sie sich in den nächs­ten Mona­ten akri­bisch auf die neue Sai­son vor. Als gro­ßes Ziel der Rams gilt hier das Errei­chen des Fina­les und der Auf­stieg in die Divi­si­on II.

Auch die Rebels, unse­re Cheer­lea­der, sind bereits flei­ßig am Trai­nie­ren, um ihre Heim­mann­schaft laut­stark an der Side­li­ne zu unter­stüt­zen und in der Halb­zeitshow das Publi­kum zu begeis­tern. Wei­ters berei­ten sie sich auf kom­men­de Meis­ter­schaf­ten und Events vor, um ihr Kön­nen zu zei­gen und unter Beweis stel­len zu dür­fen. Für Anmel­dun­gen zu einem Pro­be­trai­ning oder mehr Infos kann bei sabine.schier@rams.at ange­fragt werden.

Die bei­den Flag­foot­ball Teams U16/Ü16, die die kon­takt­lo­se Vari­an­te des Ame­ri­can Foot­ball aus­üben, trai­nie­ren bereits eben­so und sind wie alle ande­ren Spar­ten auf der Suche nach neu­en Spie­lern, Coa­ches und Helfern.

Um jedem die Mög­lich­keit zu geben Ame­ri­can Foot­ball oder Flag­foot­ball aus­zu­pro­bie­ren, gibt es hier­zu ein Try­out, das am 18.06.2021 von 18:00 bis 19:30 Uhr am Flie­ger­schul­platz in Gmun­den statt­fin­det. Beim Try­out kann jeder Inter­es­sier­te vor­bei­kom­men, um sich über die Sport­ar­ten zu infor­mie­ren und ein klei­nes Pro­be­trai­ning zu absolvieren.

Zum Flag­foot­ball-Try­out sind alle ab 12 Jah­ren ein­ge­la­den und für das Try­out der Kampf­mann­schaft soll­te man min­des­tens 17 Jah­re alt sein. Fra­gen und Anmel­dun­gen wer­den über office@rams.at oder auf deren Web­site www.rams.at entgegengenommen.

Be Part of the Team!!

GO RAMS