Hagelunwetter wütet auch in Altmünster

Der Alp­traum beginnt am 22.6.2021 um etwa 20 Uhr, der Him­mel ver­dun­kelt sich über dem Traun­see, dann bricht ein extre­mes Unwet­ter über zahl­rei­che Gemein­den im Raum Gmun­den her­ein. Ein Unwet­ter mit unvor­stell­ba­rer Kraft, Zer­stö­rung, mit Regen, Hagel und Wind wie man es als Ein­satz­kraft sel­ten erlebt.

Hagel­kör­ner, so groß wie Ten­nis­bäl­le zer­stö­ren Dächer, Autos, Gär­ten, …. – das gan­ze dau­ert ca. 10 Minu­ten, dann schril­len um 20:10 Uhr die Pager der Ein­satz­kräf­te. Aber enden wird der Ein­satz­ma­ra­thon am Frei­tag, den 25.6.2021 um etwa 18:45 Uhr. Ein­satz­kräf­te, Frei­wil­li­ge, selbst noch unter Schock ste­hend, selbst die ent­stan­de­nen Schä­den zu Hau­se noch nicht rea­li­siert, eilen ins Sicher­heits­zen­trum um zu HELFEN.

Schon wäh­rend der Anfahrt erkennt man das enor­me Aus­maß der Schä­den und man weiß: „Das wird eine lan­ge Nacht!“ Weit über hun­dert Ein­sät­ze und hun­der­te Mann­stun­den wer­den ein­ge­setzt, um im Gemein­de­ge­biet von Alt­müns­ter zu helfen.

Chris­ti­an Gru­ber, Kom­man­dant der Feu­er­wehr Alt­müns­ter: „Im Minu­ten­takt kamen die Not­ru­fe, wir haben alle nach Prio­ri­tät und Dring­lich­keit abge­ar­bei­tet; da kam es schon vor, dass so man­che Hil­fe­su­chen­de war­ten muss­ten, aber dies auch dan­kens­wer­ter­wei­se gedul­dig abge­war­tet haben.“

Es galt, Schä­den an dut­zen­den Dächern zu behe­ben, bzw. die Dächer not­dürf­tig abzu­dich­ten, damit die­se dem nächs­ten Regen­guss stand­hal­ten. In Alt­müns­ter waren die Feu­er­weh­ren Eben/Nachdemsee, Neu­kir­chen und Reindl­mühl im Ein­satz, um den Kame­ra­den aus Alt­müns­ter bei der Viel­zahl an Ein­sät­zen zu helfen.

„Mein beson­de­rer Dank gilt allen Kame­ra­den und Hel­fern, die mich und uns, in die­ser schwie­ri­gen Zeit unter­stütz­ten. Dabei bin ich beson­ders erfreut, dass es bei die­ser Men­ge an Ein­sät­zen zu kei­nen Unfäl­len kam.“, so Chris­ti­an Gruber.

Bericht und Fotos: Feu­er­wehr Altmünster