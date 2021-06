Internationale Eiskunstlauf-Toptrainer für Gmunden

Im Rah­men der zwei­mo­na­ti­gen Trai­nings­vor­be­rei­tung in der Gmund­ner Eis­hal­le konn­te Skate Aus­tria den aktu­el­len Shoo­ting Star der inter­na­tio­na­len Cho­reo­gra­phen-Sze­ne, Mark Pil­lay, für meh­re­re Wochen an den Traun­see holen. Der Kana­di­er arbei­tet mit inter­na­tio­na­len und hei­mi­schen Spit­zen- und Nach­wuchs­läu­fern an der Ver­bes­se­rung der Ska­ting Skills und steht auch für Cho­reo-Grup­pen- und Ein­zel­trai­nings am Eis.

Der Eis­lauf­ver­ein fand nach 18-mona­ti­ger Trai­ner­su­che mit Sus­an Mason eine exzel­len­te und inter­na­tio­nal erfah­re­ne Trai­ne­rin. Sus­an hat nach ihrer Kar­rie­re als Ein­zel- und Paar­läu­fe­rin vie­le Jah­re lang in Spa­ni­en und Hol­land mit Spit­zen­läu­fern gear­bei­tet, ist aber auch für ihre her­vor­ra­gen­de Arbeit mit Nach­wuchs­sport­lern bekannt.

Inte­rims­trai­ner Simon Ioni­an ist bereits auf dem Weg in die USA, um von dort aus wäh­rend der nächs­ten neun Mona­te bei Eis-Shows auf einem der größ­ten Kreuz­fahrt­schif­fe aufzutreten.

Foto: Her­mann Auin­ger, Eislaufverein