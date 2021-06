Junge Mathematiker/innen aus Vöcklabruck wieder sehr erfolgreich

Im Rah­men der 52. Öster­rei­chi­schen Mathe­ma­ti­kolym­pia­de war der Juni­or-Regio­nal­wett­be­werb für Ober­ös­ter­reich der ein­zi­ge schul­über­grei­fen­de Bewerb, der trotz Coro­na als Prä­senz­be­werb im Schloss Wein­berg (Kefer­markt) statt­fin­den konn­te. 40 Oberösterreicher/innen der 2. bis 6. Klas­sen tüf­tel­ten am Diens­tag 15. Juni im Rit­ter­saal vier Stun­den lang, um kniff­li­ge mathe­ma­ti­sche Pro­ble­me zu lösen. Jetzt steht das erfreu­li­che Ergeb­nis fest.

Sie­ben Preisträger/innen kom­men aus Vöcklabruck:

Zwei­te Prei­se erhiel­ten: Anto­nia STAR­ZIN­GER (5B, BG) wur­de Fünfte,

Rang 6 erreich­te Valen­ti­na KUBICEK (4B, BRG)

und sie­ben­te wur­de Anni­ka PROM­ERS­BER­GER (4D, BRG).

Drit­te Prei­se erhiel­ten: Simon PADIN­GER (3D, BG) wur­de Elfter,

16. wur­de Marie LOIDL (4A, BG), Eva LEIT­NER (3C, BRG) schaff­te Rang 18

und Felix RÖDER (1AHME, HTL) wur­de 19. Dem jüngs­ten Teil­neh­mer Niklas HAU­SER (2C, BRG) fehl­te bloß ein Punkt zu einem Preisrang.

Betreut wur­den sie von der Kurs­lei­te­rin Prof. Eli­sa­beth ANDER­SEN im BG und dem Kurs­lei­ter OStR. Hein­rich Josef GSTÖTT­NER im BRG.

Nach einem online abge­hal­te­nen Inten­siv­trai­ning fand das Fina­le des Bun­des­wett­be­werbs am 4. und 5. Juni auch online statt. Ein Schü­ler des Vöck­la­bru­cker Kur­ses nahm dar­an teil. Am 9. Juni war die online-Preis­ver­lei­hung mit der erfreu­li­chen Nach­richt. Jan SCHIL­LER (2AHETS, HTL Waid­ho­fen an der Ybbs) qua­li­fi­ziert sich für die 15. Mit­tel­eu­ro­päi­sche Mathe­ma­tik-Olym­pia­de. Ob die­se wie geplant in Zagreb statt­fin­den kann oder heu­er wie­der online abge­hal­ten wer­den muss, steht zur­zeit noch nicht fest. Jan plant, im kom­men­den Jahr wie­der zu den Kur­sen in Vöck­la­bruck anzu­rei­sen. Hof­fent­lich lässt Coro­na dies dann zu!

Sowohl die Schüler/innen als auch die Kursleiter/innen hof­fen, dass alle Bewer­be der 53. Öster­rei­chi­schen Mathe­ma­ti­kolym­pia­de wie­der in Prä­senz­form durch­ge­führt wer­den können.

Fotos:

• Vöck­la­bru­cker Teams in Kefer­markt (von Ralf Roupec)

• Jan SCHIL­LER (Fami­lie)