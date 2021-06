KLF‑A der FW Perneck hat einen neuen Besitzer

Ein Stück Geschich­te von Perneck über­sie­delt nach Lienz

Das alte KLF‑A der Feu­er­wa­che Perneck wur­de von der Stadt­ge­mein­de Bad Ischl, in den ver­gan­ge­nen drei Wochen, zum Ver­kauf ausgeschrieben.

Best­bie­ter erhielt Zuschlag

Drei Wochen war es inter­es­sier­ten Käu­fern mög­lich, ein Kauf­an­ge­bot abzu­ge­ben. Dabei wur­den vie­le Anfra­gen vom städt. Wirt­schafts­hof, aber auch vom Kom­man­dan­ten der Feu­er­wa­che Perneck, BI Hans-Peter Feicht­in­ger, ent­ge­gen­ge­nom­men. Dazu gab es lau­fend Besich­ti­gun­gen und natür­lich tra­fen auch ent­spre­chen­de Ange­bo­te ein. Nach Ablauf der Frist konn­te der Best­bie­ter schließ­lich über sei­nen neu­en Schatz infor­miert werden.

Fahr­zeug aus 1. All­rad­se­rie – Sammlerstück

Der Mer­ce­des 310 All­rad, stammt aus der 1. pro­du­zier­ten Serie der All­rad­fahr­zeu­ge die­ses Typs — also ein ech­tes Samm­ler­stück! Von Juli 1991 bis Ende Mai 2021 stand das Fahr­zeug im Dienst der Feu­er­wa­che Perneck und hat dabei gute Diens­te geleis­tet. Über die Jah­re wur­de das Fahr­zeug ord­nungs­ge­mäß gewar­tet und lie­be­voll gepflegt, das sahen auch die vie­len Inter­es­sen­ten, wel­che das Fahr­zeug vor Ort besich­tigt haben. Die­ser Zustand spricht sicher­lich für Kame­ra­den der Feu­er­wa­che Perneck im Umgang mit den zur Ver­fü­gung gestell­ten Fahr­zeug und auch den Geräten.

Gro­ßes media­les Interesse

Groß war auch das media­le Inter­es­se, dass der Ver­kauf die­ses Fahr­zeu­ges weck­te. So wur­de nicht nur in den loka­len Medi­en in der Regi­on bzw. in Feu­er­wehr­ma­ga­zi­nen in Öster­reich und Deutsch­land über den Ver­kauf berich­tet, son­dern auch in Zei­tun­gen, wel­che lan­des­weit erschei­nen. Und nicht zuletzt war es auch dem ORF wert, im Radio OÖ, sowie in der ORF Fern­seh-Sen­dung „OÖ heu­te“ über den Ver­kauf zu berichten.

„Hier­bei dür­fen wir uns bei allen Medi­en bedan­ken, wel­che den Ver­kauf des Fahr­zeu­ges unter­stützt haben“, sagt BI Hans-Peter Feichtinger.

Ab nach Lienz

Am gest­ri­gen Sams­tag, 26. Juni 2021 Nach­mit­tag war es soweit, der neue stol­ze Besit­zer des Fahr­zeu­ges, aus dem Bezirk Lienz, erschien beim städt. Wirt­schafts­hof um sich sein erstei­ger­tes Fahr­zeug abzu­ho­len. Dabei erhielt er von den Perne­cker Kame­ra­den noch eine Unter­wei­sung bzw. eine Beschrei­bung des Fahrzeuges.

Ein Kilo­gramm Sulz aus „Feicht‘s Sulzwerkstatt“

Im Vor­feld ver­sprach der Kom­man­dant der Feu­er­wa­che Perneck dem poten­ti­el­len neu­en Besit­zer bei der Über­ga­be des Fahr­zeu­ges eine Sulz aus sei­ner Sulzwerk­statt. So wur­de dem neu­en Besit­zer vor der Abfahrt ein Kilo­gramm Sulz, sowie die dazu­ge­hö­ri­gen Schnee­ket­ten, die Fahr­zeug­pa­pie­re und der Schlüs­sel über­ge­ben. Im Anschluss ver­ab­schie­de­ten sich die Perne­cker von Ihrem treu­en Beglei­ter, sowie einem Stück Geschich­te von Perneck und dann ging die Rei­se los nach Lienz!

Auch auf die­sem Wege darf man dem neu­en Besit­zer alles Gute und viel Freu­de mit dem Fahr­zeug wünschen.

Foto: ff-badischl.at