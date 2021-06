Kunst im Vorbeigehen für die Notschlafstelle

Am Sams­tag, den 26. Juni, luden die Grü­nen Gmun­den am Muse­ums­platz Passant*innen unter dem Titel „Kunst im Vor­bei­ge­hen“ ein, auf einer gro­ßen Lein­wand Farb­spu­ren zu hin­ter­las­sen. Vie­le Erwach­se­ne und Kin­der betei­lig­ten sich. Das so ent­stan­de­ne far­ben­präch­ti­ge Gemein­schafts­kunst­werk wird nun in meh­re­re Bil­der unter­schied­li­cher Grö­ße geteilt und zum Ver­kauf ange­bo­ten. Der Rein­erlös kommt der Not­schlaf­stel­le Gmun­den – Vöck­la­bruck zugu­te. Am Gmund­ner Wochen­markt vom 29. Juni gibt es erst­mals am Stand der Grü­nen die Gele­gen­heit, eines der Bil­der zu erstehen.

Kunst hat vie­le Aus­drucks­for­men. Bei der Akti­on am Sams­tag gab es Pflück­ge­dich­te und Pflück­ge­schich­ten, am „Grü­nen Kunst­ra­sen“ wur­den musi­ka­li­sche Bei­trä­ge und eine Steg­reifthea­ter-Ein­la­ge prä­sen­tiert. Eini­ge Kin­der brach­ten ihre Zeich­nun­gen zu The­ma „Mein kli­ma­freund­li­ches Gmun­den“ vor­bei. Die Grü­nen Gmun­den gestal­ten dar­aus nun eine gro­ße Col­la­ge und tra­gen die Ideen der Kin­der ins Rat­haus – denn auch die Ideen der Kin­der müs­sen im Rat­haus Platz und Gehör finden!

Foto: Die Grü­nen Gmunden