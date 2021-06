Mehrere Schwerverletzte bei Kreuzungskollision in Rüstorf

Ein fol­gen­schwe­rer Kreu­zungs­crash mit zwei betei­lig­ten Fahr­zeu­gen hat sich Sams­tag­nach­mit­tag in Rüs­torf ereignet.

Im Kreu­zungs­be­reich der Stadl-Pau­ra­er Stra­ße mit Kau­fing im Gemein­de­ge­biet von Rüs­torf kol­li­dier­ten aus bis­her unbe­kann­ten Grün­den zwei Fahr­zeu­ge. Ein Auto wur­de schwer beschä­digt in ein angren­zen­des Mais­feld geschleu­dert. Der zwei­te PKW krach­te gegen meh­re­re Ver­kehrs­zei­chen, eine Hecke und über­schlug sich dann in einen angren­zen­den Gar­ten, wo das Auto am Dach lie­gend zum Still­stand kam.

Vier Per­so­nen teils schwer verletzt

Ins­ge­samt wur­den bei dem Unfall vier Per­so­nen ver­letzt, davon zwei Per­so­nen schwer. Zwei Feu­er­weh­ren stan­den im Ein­satz und unter­stütz­ten die Ein­satz­kräf­te bei der Ret­tung der Per­so­nen aus den Unfall­fahr­zeu­gen, direkt ein­ge­klemmt war zum Glück jedoch nie­mand. Eine schwer­ver­letz­te Per­son wur­de mit dem Not­arzt­hub­schrau­ber ins Kran­ken­haus geflogen.

Die Feu­er­weh­ren führ­ten anschlie­ßend die umfang­rei­chen Auf­räum­ar­bei­ten an der Unfall­stel­le durch. Die Stadl-Pau­ra­er Stra­ße war auf Höhe der Unfall­stel­le bei der Ort­schaft Kau­fing rund zwei Stun­den gesperrt. Die Feu­er­wehr lei­te­te den Ver­kehr über Neben­stra­ßen um.

Bild­quel­le: laumat.at / Mat­thi­as Lauber