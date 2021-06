Photovoltaikanlagen – ein Erfolgsmodell in Laakirchen

Vor 12 Jah­ren star­te­te die Stadt­ge­mein­de Laa­kir­chen mit der eww ag und deren Solar­spe­zia­lis­ten MEA Solar ein ein­zig­ar­ti­ges Pilot­pro­jekt. 42 Haus­be­sit­zern wur­de mit­tels Art Con­trac­ting-Modell eine Pho­to­vol­ta­ik­an­la­ge instal­liert, die nun in das Eigen­tum der Bewohner/innen übergeht.

Als eine der ers­ten Gemein­den Öster­reichs ermög­lich­te die Stadt Laa­kir­chen 2008, damals noch unter Bür­ger­meis­ter Klaus Sil­ber­mayr, den Bewoh­ne­rin­nen und Bewoh­nern den Zugang zu kos­ten­güns­ti­ger Son­nen­strom­erzeu­gung. „Pho­to­vol­ta­ik­an­la­gen waren damals noch visio­när und teu­er. Mit einem völ­lig neu­en Finan­zie­rungs­an­satz — einer Art Con­trac­ting-Modell, wur­den die Pho­to­vol­ta­ik­an­la­gen kos­ten­los durch die eww ag und MEA Solar auf den Dächern von Laa­kirch­ner Haus­be­sit­zern installiert.

Die Anschaf­fungs­kos­ten wur­den durch die Strom­ein­spei­sung der ers­ten 12 Jah­re aus­fi­nan­ziert. Für den Rest der Lebens­dau­er nut­zen die Haus­ei­gen­tü­me­rIn­nen die Vor­tei­le der Son­nen­strom­erzeu­gung für sich selbst“, so Bür­ger­meis­ter Ing. Fritz Feicht­in­ger, der sich eben­falls an dem Pro­jekt betei­lig­te und sei­ne Dach­flä­che zur Ver­fü­gung stell­te. „In den 12 Jah­ren wur­den bis­her ca. 1.700.000 kWh oder 1,7 GW an grü­nem Strom erzeugt, das ent­spricht ca. dem Jah­res­ver­brauch von 570 Haus­hal­ten oder einer zurück­ge­leg­ten Weg­stre­cke von 8,6 Mil­lio­nen Kilo­me­ter mit einem Elek­tro­au­to“, berich­tet Bereichs­lei­ter von Mea Solar, Chris­toph Mair, BA. Da eine Leis­tungs­ga­ran­tie von 25 Jah­ren gege­ben wur­de, kön­nen die Haus­be­sit­zer nun min­des­tens noch 13 Jah­re ihren eige­nen Strom mit der Anla­ge erzeugen.

„Für uns war es eine Inves­ti­ti­on in die Zukunft. Wir zahl­ten gerin­ge Kos­ten ein und kön­nen nun unse­ren eige­nen Öko­strom her­stel­len und ver­brau­chen“, freut sich Ing. Wer­ner Aschau­er, ein Laa­kirch­ner Haus­be­sit­zer über die zukunfts­träch­ti­ge Strom­erzeu­gung. Bilan­zi­ell erzeugt die Anla­ge so viel Strom wie ein durch­schnitt­li­cher Haus­halt ver­braucht. Davon kön­nen ca. 30 – 35 Pro­zent direkt genutzt wer­den, der Rest wird in das Netz ein­ge­speist. Öster­reich­weit sind aktu­ell ca. 2GWp Pho­to­vol­ta­ik instal­liert, die 2 Pro­zent des Strom­be­darfs decken kön­nen, bis 2030 sol­len es 15GWp sein.

„Pho­to­vol­ta­ik ist die ein­zi­ge Form der Ener­gie­er­zeu­gung, die kom­plett emis­si­ons­frei ist, da weder CO2 noch Lärm oder ähn­li­ches als Neben­pro­dukt anfällt. Und es ist die ein­zi­ge Tech­no­lo­gie, die es jedem Ein­zel­nen erlaubt, selbst Strom zu erzeu­gen und damit sei­nen Bei­trag zu einer moder­nen öko­lo­gi­schen Ener­gie­er­zeu­gung zu leis­ten“, so Chris­toph Mair abschließend.

Foto: pri­vat