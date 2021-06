SPÖ Vöcklabruck on Tour ” Nachbarschaftsfeste

Nächs­tes Wochen­en­de beginnt wie in den letz­ten Jah­ren die belieb­te Ver­an­stal­tungs­se­rie „SPÖ on Tour“. Eine Serie von ins­ge­samt 6 Fes­ten in ver­schie­de­nen Vöck­la­bru­cker Stadt­tei­len. Bür­ger­meis­ter­kan­di­dat Peter Scho­bes­ber­ger sowie die Gemein­de­rä­te der SPÖ nüt­zen die­se Gele­gen­heit mit den Vöck­la­bru­cker Bür­ger und Bür­ge­rin­nen ins Gespräch zu kom­men. Jeder ist auch ein­ge­la­den uns sei­ne bes­te Idee für Vöck­la­bruck mitzuteilen.

Begin­nend am Frei­tag den 25.Juni ab 17Uhr im Stadt­park (Ver­an­stal­tungs­ge­län­de beim Hal­len­bad) mit Live­mu­sik von Char­lie Häi­de­cker (Süd­ame­ri­ka­ni­sche Rythmen).

Am Sams­tag 26.Juni ab 17 Uhr im Stelzhammerpark(Dürnau) Gebo­ten wer­den Unter­hal­tung, Grill­spe­zia­li­tä­ten, Kin­der­be­treu­ung durch die Kin­der­freun­de sowie Geträn­ke und Musik.

Foto: pri­vat