Tennis SPG Ebensee: Herren 3 feiern Heimerfolg

Die Her­ren 1 (Regio­nal­klas­se Süd) ver­lo­ren gegen UTC Regau 1 knapp mit 4:5.

Sie­ge gab es hin­ge­gen für die Her­ren 2 und 3. Die Her­ren 2 sieg­ten gegen USC Atter­gau 2 (2. Klas­se Süd B) mit 5:4, wobei das ent­schei­den­de Dop­pel erst im Match­tie­break gewon­nen wer­den konn­te. Bei den Her­ren 3 (Foto) stand es nach den Ein­zeln 3:3, aber durch 3 Dop­pel­sie­ge konn­te ein 6:3 Sieg ein­ge­fah­ren wer­den (3. Klas­se Süd B gegen die SPG Bad Ischl 5).

Im Traun­see­de­r­by konn­ten die Eben­seer Ten­nis­da­men den 2. Heim­sieg in die­ser Sai­son fei­ern. Sie besieg­ten UTC Gmun­den 1 in der Regio­nal­klas­se Süd klar mit 6:1.

Durch den 3. Sieg in Serie ste­hen die Ü35 Her­ren in der Lan­des­li­ga West aktu­ell an der Tabel­len­spit­ze. In die­ser Run­de waren sie mit 6:0 gegen die SPG UTC Traun­tal 1 erfolg­reich. Eben­falls Tabel­len­füh­rer sind die Ü45–1 Senio­ren (Bezirks­klas­se Süd A). Es gab einen 4:2 Erfolg gegen SPG UTC Traun­tal 1. Die Ü45–2 ver­lo­ren in der 1. Klas­se Süd B mit 5:1 gegen Kam­mer 1. Ein 3:3 Unent­schie­den gegen die SPG Wimsbach/Roitham (Regio­nal­klas­se Süd) gab es für die Ü55–1 Senioren.

