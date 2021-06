Trotz Corona – Umtriebiges Jahr für die Kameraden der Hauptfeuerwache Bad Ischl

Das Jahr 2020 wird wohl in die Welt­ge­schich­te ein­ge­hen. Auch in den Archi­ven der Feu­er­weh­ren wird viel über die­ses unge­wöhn­li­che Jahr geschrie­ben stehen.

Start wie immer

Für die Haupt­feu­er­wa­che Bad Ischl star­te­te 2020 eigent­lich wie immer. Sogar der Sire­nen­ball konn­te noch durch­ge­führt wer­den. Nie­mand rech­ne­te mit den ver­hee­ren­den Fol­gen der Coro­na Pandemie.

Alles anders ab Mit­te März

Ab Mit­te März stand, wie so vie­le ande­re Din­ge auch, das Feu­er­wehr­we­sen bei­na­he still. Neben den wöchent­li­chen Übungs­aben­den fan­den auch kei­ne Ver­samm­lun­gen, Fei­ern oder Sit­zun­gen mehr statt. So konn­ten zum Bei­spiel die tra­di­tio­nel­le Flo­ria­ni­fei­er und die Jah­res­voll­ver­samm­lung nicht stattfinden.

Trotz Rück­gang in den Lock­downs – 131 Ein­sät­ze mit 1.934 Stunden

Wäh­rend der Lock­downs merk­te man einen deut­li­chen Rück­gang der Ein­satz­häu­fig­keit. Trotz­dem rück­ten die Isch­ler Flo­ria­ni­jün­ger 131 mal zu Ein­sät­zen aus, wel­che um die 1.934 Stun­den bean­spruch­ten. Grö­ße­re Brand­ein­sät­ze wie im Jahr 2019, muss­ten zum Glück kei­ne bewäl­tigt wer­den. Vie­len wird jedoch der Brand eines land­wirt­schaft­li­chen Anwe­sens in der Kal­ten­bach­stra­ße in Erin­ne­rung blei­ben — der Haus­be­sit­zer ist ein akti­ves Mit­glied der Haupt­feu­er­wa­che. Durch schnel­les Erken­nen und Alar­mie­ren einer auf­merk­sa­men Nach­ba­rin und dem raschen Ein­schrei­ten meh­re­rer Isch­ler Ein­hei­ten, konn­te ein Groß­brand ver­hin­dert werden.

Wie jedes Jahr stell­ten die tech­ni­schen Ein­sät­ze aber die Haupt­tä­tig­keit dar. So galt es vie­le Fahr­zeu­ge zu ber­gen, Ver­kehrs­un­fäl­le, Ölspu­ren oder Per­so­nen­ret­tun­gen aus Lif­ten zu bewäl­ti­gen. 20 Ein­sät­ze sind der Coro­na­test­stra­ße zuzuschreiben.

Nach 20 Ein­sät­zen in der Coro­na­test­stra­ße — Gro­ßer Unmut bei den Feuerwehren

Die Mit­hil­fe in den Test­stra­ßen, wel­che nicht zu den Auf­ga­ben der Feu­er­weh­ren gehört, war aber für uns als Dienst für die Bevöl­ke­rung selbst­ver­ständ­lich. Vie­le Kame­ra­den stell­ten eine schnell ver­füg­ba­re und kos­ten­güns­ti­ge Arbeits­kraft im Kampf gegen die Pan­de­mie dar. Lei­der konn­te man durch die Strei­chung der Feu­er­wehr­mit­glie­der aus dem Impf­plan wenig Dank sei­tens der Regie­rung dafür ern­ten, was eini­ges an Unmut in den Rei­hen der Ein­hei­ten aus­lös­te. Zur Mit­hil­fe war man zwar gut genug aber als wich­ti­ger Sys­tem Erhal­ter nicht soweit ange­se­hen, um im Impf­plan berück­sich­tigt zu wer­den. Noch schlim­mer: Man wur­de sogar dar­aus über Nacht entfernt

11.632h Gesamt­leis­tung

Ins­ge­samt wur­den im abge­lau­fe­nen Kalen­der­jahr 11.632 Stun­den von den 111 Kame­ra­den aus der Jugend, dem Aktiv­stand und den Reser­vis­ten geleis­tet. Die­se glie­dern sich wie folgt: 1.934 h Ein­satz­we­sen, 3.505 h Geld­be­schaf­fung (Sire­nen­ball, Christ­baum­ver­kauf, Bos­na­stand, usw.…), 670 h Jugend­ar­beit, 2.312 h Aus­bil­dungs­tä­tig­keit und 3.211 h für die Orga­ni­sa­ti­on im Hintergrund.

Beför­de­run­gen im Stillen

Lei­der nicht im gewohn­ten Umfeld der Jah­res­voll­ver­samm­lung, son­dern im Stil­len, wur­den fol­gen­de Kame­ra­den beför­dert: Han­nes Roi­ther und Chris­to­pher Gneuss zum Ober­feu­er­wehr­mann. Domi­nik Schwei­ger zum Haupt­feu­er­wehr­mann. Zum Ober­lösch­meis­ter Franz Hoch­da­nin­ger jun., Flo­ri­an Eisl, Kevin Rot­hau­er und Micha­el Schien­dor­fer, sowie Mar­kus Ehrnstor­fer zum Oberbrandmeister.

Digi­tal­funk neu

Einen Mei­len­stein in der Feu­er­wehr­ge­schich­te gab es im Jahr 2020 auch: Die flä­chen­de­cken­de Umstel­lung aller Isch­ler Ein­hei­ten auf den Digi­tal­funk, wel­cher mus­ter­gül­tig von Franz Hoch­da­nin­ger jun. und sei­nem Team durch­ge­führt wer­den konn­te. „In der 42.Kalenderwoche wur­de ein „Dri­ve-In“ für den Fahr­zeugum­bau im Depot der Haupt­feu­er­wa­che ein­ge­rich­tet. Die Dreh­lei­ter wur­de zur Mon­ta­ge der Anten­nen auf den zehn Feu­er­wehr­häu­sern ver­wen­det. Die Eigen­leis­tun­gen der Feu­er­weh­ren und — wachen sorg­ten für einen rei­bungs­lo­sen Ablauf. „Die Umstel­lung konn­te am Frei­tag, den 23.10. um 16:19h, mit der Fa. Zehet­ner für den gesam­ten Pflicht­be­reich erfolg­reich abge­schlos­sen wer­den“, so der erfreu­te Orga­ni­sa­tor, Franz Hoch­da­nin­ger jun.

Auch Jugend­grup­pe aktiv

Die „Ret­ter von Mor­gen“ konn­ten auf ein Coro­na bedingt ruhi­ge­res Jahr zurück bli­cken. Die zwölf Jung­feu­er­wehr­män­ner wel­che von David Hay­böck und sei­nem Team betreut wer­den, brach­ten ins­ge­samt 670h für diver­se Tätig­kei­ten auf. David Hay­böck, Nino Putz und Mar­kus Ehrnstor­fer konn­ten ihren „Jungs“ trotz Coro­na, wenn auch meist nur online, in vie­len Stun­den ihr Wis­sen für die Zukunft vermitteln.

Bleibt nur zu hof­fen, dass sich das Jahr 2021 in Bezug auf Coro­na bes­ser ent­wi­ckelt und hof­fent­lich ab Herbst wie­der ein halb­wegs nor­ma­ler All­tag herrscht.

Dank der Feu­er­wehr an die Bevölkerung

Gera­de jetzt, wo kei­ne Ver­an­stal­tun­gen zur Geld­be­schaf­fung erlaubt sind, sind die Isch­ler Feu­er­weh­ren und Wachen auf die Gunst der Bevöl­ke­rung bei den Haus­samm­lun­gen ange­wie­sen. Die Kame­ra­den der Isch­ler Feu­er­weh­ren rund um den Pflicht­be­reichs­kom­man­dan­ten Jochen Eisl, möch­ten sich somit recht herz­lich bei den vie­len Gön­nern und Spen­dern bedan­ken und ver­blei­ben mit dem Feu­er­wehr­gruß, „Gut Wehr“.

Foto: ff-badischl.at