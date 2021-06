Vatertagspicknick für den guten Zweck

20 Fami­li­en nah­men am ver­gan­ge­nen Frei­tag am „Vater­tags­pick­nick“ der Cari­tas im Gar­ten der Fran­zis­ka­ne­rin­nen in Vöck­la­bruck teil. Cari­tas-Mit­ar­bei­te­rin Chris­ti­ne Schön ver­teil­te Decken und Pick­nick­kör­be, die mit selbst gemach­ten Gebäck von den Don Bosco Schü­le­rin­nen und regio­na­len Schman­kerln gefüllt waren. Trotz der vie­len Lecke­rei­en wur­den auch die Lach­mus­keln trai­niert, wel­che die Clow­nin­nen Valen­ti­na und Olga stark beanspruchten.

Die Ein­nah­men der Akti­on kom­men dem Lern­ca­fé der Cari­tas in Vöck­la­bruck zu Gute, wo Kin­der aus sozi­al benach­tei­lig­ten Fami­li­en dank der Unter­stüt­zung von Ehren­amt­li­chen eine kos­ten­lo­se Lern- und Nach­mit­tags­be­treu­ung erhal­ten. „Wer Inter­es­se und Freu­de hat, Kin­der beim Ler­nen zu hel­fen, kann sich ger­ne bei uns ehren­amt­lich enga­gie­ren. Jetzt vor den Feri­en kön­nen Frei­wil­li­ge ger­ne noch ins Lern­ca­fé schnup­pern kom­men und dann ent­schei­den, ob sie mit uns im Herbst wie­der neu durch­star­ten wol­len“, sagt Cari­tas-Mit­ar­bei­te­rin Chris­ti­ne Schön vom Lern­ca­fé Vöcklabruck.

Inter­es­sier­te kön­nen sich bei ihr am Diens­tag, Mitt­woch oder Don­ners­tag unter 0676 8776 8013 melden.

Foto: Cari­tas