Wirbel um Hotelparkplatz Toscana

Im Zuge des Hotel­pro­jekts auf der Tos­ca­na-Halb­in­sel soll das bestehen­de Park­platz-Are­al erwei­tert wer­den, ein Teil des Auwal­des zwi­schen Wart­gra­ben und Tos­ca­na­park­platz soll dazu gero­det wer­den. Das sorg­te in den ver­gan­ge­nen Tagen für Unmut in den sozia­len Netz­wer­ken. Eine Peti­ti­on wur­de ins Leben geru­fen.

„Es geht um die Zukunft und Kli­ma­schutz! Es darf nicht noch mehr Grün­flä­che, in die­sem Fall sogar Wald­flä­che, sinn­los ver­sie­gelt wer­den. Es muss eine Alter­na­ti­ve für den Park­platz gefun­den wer­den. Daher ist es wich­tig zu zei­gen, dass es Men­schen gibt, die noch für die Natur ste­hen“, so der Initia­tor Wer­ner Bin­der. Schon knapp 1.000 Unter­stüt­zer hat er mit sei­ner Peti­ti­on für sein Anlie­gen gewin­nen kön­nen.

Krapf: „Hotel­pro­jekt ist unab­ding­bar!“

„Die erfolg­rei­che Rea­li­sie­rung des Hotel­pro­jek­tes Tos­ca­na ist für die tou­ris­ti­sche und wirt­schaft­li­che Ent­wick­lung der Stadt Gmun­den unab­ding­bar. Wir brau­chen Näch­ti­gungs­ka­pa­zi­tä­ten für Kon­gres­se, Kun­den unse­rer hei­mi­schen Unter­neh­men sowie für gro­ße Kul­tur- und Sport­ver­an­stal­tun­gen. Ich bin als Bür­ger­meis­ter daher ein gro­ßer Befür­wor­ter die­ses Pro­jek­tes, die­ses genießt für mich obers­te Prio­ri­tät“, so Krapf.

Eine Errich­tung ent­spre­che laut Krapf dem Flä­chen­wid­mungs­plan, Natur­schutz- und Forst­be­hör­de sei­en als wich­ti­ge Säu­len im Ver­fah­ren ohne­hin ein­ge­bun­den. „Die recht­li­chen Rah­men­be­din­gun­gen sind daher ein­deu­tig und ein unab­wend­ba­res Fak­tum, was in einem demo­kra­ti­schen Recht­staat auch zur Kennt­nis zu neh­men ist“, so der Bür­ger­meis­ter. Die von der Forst­be­hör­de gefor­der­ten Auf­fors­tungs-Ersatz­flä­chen für die Rodung sol­len vom Bau­herrn schon bereit­ge­stellt wor­den sein.

Ent­schei­dung nicht bei Gemein­de

„Die betrof­fe­nen Grund­flä­chen sind bereits ent­spre­chend als Park­platz bzw. als Son­der­ge­biet des Bau­lan­des für Tou­ris­mus­ge­biet gewid­met“, so Bau­stadt­rat Rein­hold Kass­mann­hu­ber. Die Ent­schei­dung oblie­ge daher der Bun­des­im­mo­bi­li­en­ge­sell­schaft als Eigen­tü­mer sowie dem Pro­jek­tan­ten und nicht der Gemein­de.

Park­haus als mög­li­che Lösung

Kass­mann­hu­ber sei gegen eine wei­te­re Boden­ver­sie­ge­lung und erwar­te hier auch ein Ent­ge­gen­kom­men des Bau­her­ren. Die Anzahl der Park­plät­ze wur­de in Gesprä­chen bereits the­ma­ti­siert. Die­se sei­en mitt­ler­wei­le von 265 auf 220 redu­ziert wor­den. Auch ein Park­haus war im Gespräch. „Das ist aber natür­lich ein wei­te­rer Kos­ten­fak­tor für den Pro­jek­tan­ten“, ergänzt Kass­mann­hu­ber.

Bei der Bau­ver­hand­lung ver­gan­ge­nen Mon­tag ging es rein um das Hotel­pro­jekt, der Park­platz war nicht The­ma. Hier­für ist eine eige­ne Bau­ver­hand­lung in knapp zwei Wochen anbe­raumt, infor­miert der Bau­stadt­rat.

Die Vor­aus­set­zung für die Umset­zung stel­le eine bestimm­te Anzahl an behörd­lich vor­ge­schrie­be­nen Park­plät­zen dar. Ein Hotel gebe es nur, wenn die Auf­la­gen von den Pro­jek­tan­ten erfüllt wer­den, so der Bür­ger­meis­ter abschlie­ßend.