150 Meter am kleinen Schönberg abgestürzt

Die Berg­ret­tung stand am Sams­tag bei einer auf­wän­di­gen Ret­tungs­ak­ti­on im Ein­satz. Eine Wan­de­rin ist am klei­nen Schön­berg aus­ge­rutscht und 150 Meter abgestürzt.

Eine 78-jäh­ri­ge Deut­sche und ihre 54-jäh­ri­ge Toch­ter unter­nah­men am 10. Juli 2021 eine Berg­tour auf den Klei­nen Schön­berg in Gmun­den. Die bei­den star­te­ten die Tour am Park­platz am Ende der Traun­stein­stra­ße und gin­gen den See ent­lang über den Mies­weg zur Lainautalforststraße.

Wan­de­rer kamen vom Weg ab

Die bei­den Berg­stei­ge­rin­nen stie­gen eini­ge Höhe­me­ter den mar­kier­ten Weg ent­lang auf. Auf einer Höhe von etwa 600 Metern kamen sie aus unbe­kann­ter Ursa­che vom mar­kier­ten Weg ab und folg­ten schwa­chen Steig­spu­ren bzw. einem ver­mut­li­chen Wild­wech­sel. Sie gerie­ten so immer wei­ter in stei­les, weg­lo­ses und mit Fel­sen durch­setz­tes Waldgelände.

Aus­ge­rutscht und abgestürzt

Plötz­lich rutsch­te die 78-Jäh­ri­ge gegen 16:45 Uhr am Wald­bo­den aus und stürz­te etwa 150 Meter ab. Dabei stürz­te sie immer wie­der über klei­ne Fels­stu­fen und schlug jedes Mal hart auf. Gestoppt wur­de der Absturz durch einen quer am Boden lie­gen­den Baumstamm.

Die geschock­te Toch­ter rief sofort ihren Ehe­mann an und infor­mier­te ihn über den Unfall. Ihr fiel aus Schock kei­ne Not­ruf­num­mer ein. Ihr Mann erkun­dig­te sich sofort im Inter­net, wo er schließ­lich die Tele­fon­num­mer des Orts­stel­len­lei­ters der Berg­ret­tung Gmun­den fand und setz­te so die Ret­tungs­ket­te in Gang.

Such­flug mit Notarzthubschrauber

Wäh­rend die Berg­ret­tung Gmun­den, der Not­arzt­hub­schrau­ber Mar­tin 3 und die Alpin­po­li­zei Gmun­den alar­miert wur­den, stieg die 54-Jäh­ri­ge zu ihrer schwer ver­letz­ten Mut­ter ab und leis­te­te Ers­te Hilfe.

Da sich der Ein­satz­ort in dicht bewal­de­tem Gelän­de befin­det, weit ab von einem mar­kier­ten Weg, war ein län­ge­rer Such­flug des Not­arzt­hub­schrau­bers Mar­tin 3 erfor­der­lich, um die Ver­letz­te zu loka­li­sie­ren. Schließ­lich gelang es der Crew einen Not­arzt und einen Sani­tä­ter mit einem Tau im Nah­be­reich der Unfall­stel­le abzu­set­zen und die Ver­letz­te zu versorgen.

Die Frau wur­de anschlie­ßend in einer Tra­ge ins Tal zum Zwi­schen­lan­de­platz geflo­gen, wo sie wei­ter ver­sorgt und ihr Zustand sta­bi­li­siert wur­de. Anschlie­ßend wur­de sie ins Salz­kam­mer­gut-Kli­ni­kum Vöck­la­bruck gebracht.

Noch wäh­rend die not­ärzt­li­che Ver­sor­gung am Zwi­schen­lan­de­platz statt­fand, traf der Poli­zei­hub­schrau­ber Libel­le OÖ im Ein­satz­ge­biet ein. Die Crew des Poli­zei­hub­schrau­bers ret­te­te schließ­lich die unver­letz­te, aber geschock­te 54-Jäh­ri­ge mit einem Tau von der Unfall­stel­le und flog sie ins Tal.

Quel­le: LPD OÖ