Altmünster unterstützt Schulanfänger

Die Markt­ge­mein­de Alt­müns­ter ruft auch heu­er wie­der zur Unter­stüt­zung von Fami­li­en mit Schul­an­fän­gern auf. Es kann sich jeder, der will ab dem 12. Juli aus der auf­ge­stell­ten Schul­tü­te am Gemein­de­amt einen Wunsch zie­hen und die­sen erfül­len. Die gekauf­ten Schul­start­ma­te­ria­li­en kön­nen am Gemein­de­amt der Markt­ge­mein­de Alt­müns­ter abge­ge­ben wer­den. „Die Schul­start­tü­te ist eine Sozi­al­ak­ti­on, wel­che mir sehr am Her­zen liegt,“ so Bür­ger­meis­te­rin Eli­sa­beth Feichtinger.

Schul­start ist oft auch eine finan­zi­el­le Herausforderung

Für vie­le Erst­kläss­ler beginnt im Herbst erst­mals die Schu­le. Man­che Fami­li­en ste­hen daher vor der Her­aus­for­de­rung, die hohen Kos­ten für neue Schul­ta­schen, Schul­tü­ten oder Feder­pe­na­le zu bewäl­ti­gen. Gera­de für Eltern mit nied­ri­gem Ein­kom­men ist der Start der Kin­der in den Schul­all­tag auch finan­zi­ell nicht immer ein­fach. Aus­flü­ge sowie Exkur­sio­nen müs­sen bezahlt wer­den. „Laut Arbei­ter­kam­mer fal­len rund 855 Euro pro Schul­kind und Jahr an, dar­um ist es uns sehr wich­tig die betrof­fe­nen Fami­li­en zu unter­stüt­zen,“ erläu­tert Brun­ner Sabi­ne von der Sozi­al­ab­tei­lung der Markt­ge­mein­de Altmünster.

Für nähe­re Infor­ma­tio­nen mel­den Sie sich bit­te bei den Mit­ar­bei­tern des Sozi­al­am­tes, Lei­te­rin Sabi­ne Brun­ner Tel. 07612/87611–223.

Foto: Markt­ge­mein­de Altmünster