Atemschutzleistungsprüfung in Bronze, Silber und Gold

Am 02. und 03.07.2021 fand in Att­nang am ÖBB Gelän­de die Atem­schutz­leis­tungs­prü­fung in Bron­ze, Sil­ber und Gold statt. 10 Atem­schutz­trupps in Bron­ze, 6 Atem­schutz­trupps in Sil­ber und 1 Atem­schutz­trupp in Gold tra­ten von 9 Feu­er­weh­ren aus dem Bezirk zu den ein­zel­nen Prü­fun­gen an.

Fol­gen­de Sta­tio­nen muss­ten absol­viert wer­den, Schrift­li­che Prü­fung, Gerä­te­auf­nah­me, Ein­satz­mä­ßi­ge Belas­tung unter Atem­schutz, Pfle­ge und War­tung der Atem­schutz­ge­rä­te, Zusätz­lich in Gold eine Über­prü­fung von Lun­gen­au­to­mat, Druck­min­de­rer und Mas­ke mit einem Klein­prüf­ge­rät inkl. Aus­fül­len des Karteiblattes.

Alle 17 Trupps konn­ten ihre ange­streb­ten Leis­tungs­ab­zei­chen vom Ver­ant­wort­li­chen Haupt­amts­wal­ter für die Atem­schutz­leis­tungs­prü­fung Mar­tin Lexl in Emp­fang neh­men. Ein Dank gilt der ÖBB für die Ver­fü­gungs­stel­lung der Räumlichkeiten.

Foto: BFK/August Thalhammer