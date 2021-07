Baustart beim Schulzentrum Neukirchen

Die Bau­ar­bei­ten rund­um das Schul­zen­trum Neu­kir­chen haben Mit­te Juli begon­nen. Bei dem Bau­vor­ha­ben wer­den über fünf Mil­lio­nen Euro inves­tiert, wobei der Kin­der­gar­ten erwei­tert und die Volkschu­le saniert werden.

Die Erwei­te­rung des Kin­der­gar­tens Neu­kir­chen und die Sanie­rung der Volks­schu­le Neu­kir­chen sind bereits im Gan­ge. Unter der Füh­rung des Gene­ral­über­neh­mers der OÖ Wohn­bau­ge­sell­schaft sowie der beauf­trag­ten Bau­fir­ma Kien­in­ger GesmbH aus Pins­dorf konn­te bereits mit den Bau­ar­bei­ten begon­nen wer­den. Es ist beab­sich­tigt, in der Feri­en­zeit die Aus­hub­ar­bei­ten sowie die gro­ben Beton­ar­bei­ten abzu­schlie­ßen. Die Fer­tig­stel­lung des Pro­jek­tes wird bis Herbst 2023 dau­ern. Das Bau­vor­ha­ben wird durch die Bau­ab­tei­lung der Markt­ge­mein­de Alt­müns­ter beglei­tet und betreut.

Eine Inves­ti­ti­on in unse­re Zukunft

Bei dem Bau­vor­ha­ben wer­den über fünf Mil­lio­nen Euro inves­tiert, wobei die Kos­ten von Bund, Land und Gemein­de getra­gen wer­den. „Die Sanie­rung der Volks­schu­le und die Erwei­te­rung des Kin­der­gar­tens ist eine Inves­ti­ti­on in unse­re Zukunft“, so Bür­ger­meis­te­rin Eli­sa­beth Feicht­in­ger. Ein beson­de­res Augen­merk wird auf die Nach­hal­tig­keit sowie die Ener­gie­ef­fi­zi­enz des Gebäu­des gelegt.

Aktu­el­le Infor­ma­tio­nen zur Bau­ent­wick­lung fin­den Sie auf unse­rer Home­page oder in der Gemeindeinformation.

Foto: Markt­ge­mein­de Altmünster