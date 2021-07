Bewerb um Funkleistungsabzeichen in Bronze

Star­ke Betei­li­gung des Bezir­kes Vöck­la­bruck beim Bewerb um Funk­leis­tungs­ab­zei­chen in Bronze

Das Funk­leis­tungs­ab­zei­chen in Bron­ze wur­de heu­er Coro­na-Bedingt Vier­tel­wei­se abge­hal­ten. Das Haus­ruck­vier­tel mit den Bezir­ken Vöck­la­bruck, Wels-Stadt, Wels-Land, Efer­ding und Gries­kir­chen hiel­ten die Prü­fung am 10.07.2021 in der Lan­des­feu­er­wehr­schu­le in Linz ab. Aus dem Bezirk Vöck­la­bruck tra­ten 80 Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer zu die­ser Prü­fung an. Die Bewer­ber und Bewer­be­rin­nen wur­den in den letz­ten Wochen für die­se Prü­fung in den Abschnit­ten von den Funk­ver­ant­wort­li­chen her­vor­ra­gend ausgebildet.

Der zustän­di­ge Haupt­amts­wal­ter für das Funk­we­sen im Bezirk Vöck­la­bruck Hans-Peter Kas­tin­ger war bei die­ser Prü­fung mit ins­ge­samt 26 Bewer­tern und Bewer­te­rin­nen ver­tre­ten, denen ein Gro­ßer Dank gilt, dass Sie für die­sen Prü­fungs­tag Ihre Frei­zeit zur Ver­fü­gung stel­len. Das Bezirks­feu­er­wehr­kom­man­do Vöck­la­bruck bedankt sich bei allen Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mern wel­che das ange­streb­te Leis­tungs­ab­zei­chen erreicht haben, dass sie bereit waren die vie­len Stun­den der Vor­be­rei­tung und des Ler­nens auf sich zu nehmen.

Foto: BFK/August Thalhammer