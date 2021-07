Bootsexplosion am Traunsee bei Altmünster fordert drei Verletzte

Drei Ver­letz­te hat Don­ners­tag­nach­mit­tag eine Explo­si­on eines Motor­boo­tes am Traun­see bei Alt­müns­ter gefor­dert. Der Lösch- und Ber­ge­ein­satz gestal­te­te sich aufwendig.

Die Ein­satz­kräf­te wur­den Don­ners­tag­nach­mit­tag zu einem Brand eines Motor­boo­tes nach einer ver­mut­li­chen Explo­si­on im Bereich eines Ste­ges am Traun­see im Gemein­de­ge­biet von Alt­müns­ter alar­miert. Beim Ein­tref­fen der Feu­er­wehr stand das Boot in Voll­brand. Die Per­so­nen — ein Erwach­se­ner und zwei Kin­der — konn­ten sich offen­bar in Sicher­heit brin­gen, sie muss­ten aber vom Ret­tungs­dienst ver­sorgt werden.

Die Feu­er­wehr begann umge­hend mit den Lösch­maß­nah­men. Zusätz­lich wur­de eine Ölsper­re aus­ge­legt und der Brand dann mit­tels einer gerin­gen Men­ge Schaum gelöscht. Nach­dem das Was­ser aus dem Boot abge­pumpt war wur­de es mit einem Kran in einen Con­tai­ner ver­la­den und abtrans­por­tiert. Die wei­te­ren Ermitt­lun­gen zur Ursa­che lau­fen der­zeit noch.

Bild­quel­le: laumat.at / Mat­thi­as Lau­ber & FF Altmünster