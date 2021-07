Brand in landwirtschaftlichem Nebengebäude in Ohlsdorf

Vier Feu­er­weh­ren stan­den am spä­ten Frei­tag­abend in Ohls­dorf im Ein­satz, nach­dem es in einem Neben­ge­bäu­de eines land­wirt­schaft­li­chen Objekts zu einem Brand gekom­men ist.

Die Ein­satz­kräf­te wur­den ursprüng­lich zu einem Gara­gen­brand alar­miert. Vor Ort zeig­te sich dann, dass es sich bei dem Gebäu­de um ein Neben­ge­bäu­de eines land­wirt­schaft­li­chen Objek­tes han­delt. Der Brand im Inne­ren des Gebäu­des konn­te von den Ein­satz­kräf­ten rasch unter Kon­trol­le gebracht wer­den. Die Brand­ur­sa­che war vor­erst noch unbe­kannt bezie­hungs­wei­se Gegen­stand der poli­zei­li­chen Ermittlungen.

Ver­letzt wur­de niemand.

