Coronaimpfung ohne Anmeldung in der Bezirkssporthalle

An ins­ge­samt 4 Tagen kön­nen sich Impf­wil­li­ge UNAN­GE­MEL­DET in Gmun­den in der Bezirks­sport­hal­le ihre Coro­na-Erst-Schutz­imp­fung holen.

Der Impf­stand­ort in der Bezirks­sport­hal­le ist bereits bekannt und wird viel genutzt. Per­so­nen, die sich gegen Coro­na imp­fen las­sen wol­len, kön­nen sich dort vom 20. bis ein­schließ­lich 23.07.2021 auch ohne Anmel­dung ihre Erst­imp­fung (Pfi­zer, ab 12 Jah­ren) holen. Die­se Impf­ak­ti­on star­tet mit Diens­tag den 20.07 von 14:00 bis 18:00 Uhr. Die Impf­zei­ten an den ande­ren 3 Tagen sind jeweils von 09:00–13:00 und 14:00 bis 18:00 Uhr. Mit­zu­brin­gen sind nur ein amt­li­cher Licht­bild­aus­weis, Impf­pass und die E‑Card.