Ferienspaß in der Stadtbibliothek

End­lich konn­ten die Kin­der in Vöck­la­bruck wie­der Feri­en­spaß haben – nach all den coro­nabe­ding­ten Wid­rig­kei­ten. Und die­se Chan­ce nutz­ten sie natür­lich sehr ger­ne. Zwei Mal mach­te der Knoxi-Feri­en­spaß in der Stadt­bi­blio­thek Station.

Beim ers­ten Ter­min wur­den aus alten Büchern klei­ne Kunst­wer­ke gefal­tet. Die Kin­der bas­tel­ten Igel, Mäu­se, Hun­de, Feen­häu­ser, Blu­men und Schmet­ter­lin­ge und ver­zier­ten dies sehr krea­tiv – der Fan­ta­sie waren kei­ne Gren­zen gesetzt.

Mit gro­ßer Freu­de waren die Klei­nen eine Woche spä­ter dann bei der Mit­mach­ge­schich­te dabei, als es dar­um ging, eine Kut­schen­fahrt und eine Dschun­gel­wan­de­rung in Bewe­gung und Klang umzu­set­zen. Zwi­schen­durch gab es ein lus­ti­ges Tie­re­ra­ten und zum Abschluss bas­tel­te jeder sei­ne eige­ne Rassel.

Foto: pri­vat